Диадема из бивня мамонта: украшение из глубины тысячелетий
Исследования пещеры продолжаются, и в минувшем полевом сезоне экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН обнаружила крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта. Возраст находки – около 45–50 тысяч лет.
Диадема была сломана еще ее владельцем. Найденный фрагмент – довольно большой: он доставал от затылка до лицевой части виска. Судя по толщине пластины и диаметру диадемы, украшение предназначалось для крупноголового мужчины. По мнению археологов, он не только носил этот обруч для поддержания волос, но и применял в повседневной жизни как бытовой предмет. Об утилитарном использовании диадемы говорят следы ношения – потертости в определенных местах, которые специалисты в области трасологии легко отличают от следов обработки предмета при его изготовлении. Поверхность диадемы не орнаментирована – по всей видимости, она не была важным культовым украшением.
На закругленном конце находки располагается прорезанное отверстие, через которое продевался шнурок для завязывания диадемы на затылке. Ранее в Денисовой пещере был также найден небольшой фрагмент налобного участка орнаментированной диадемы. Находка этого сезона позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий и, скорее всего, изготавливали их самостоятельно.
Бивень мамонта часто использовался для изготовления различных вещей: иголок, наконечников, бусин, подвесок, колец и браслетов, но головной обруч – крайне редкая находка. Диадемы из бивня, в том числе орнаментированные, ранее встречались только на памятниках палеолита на крайнем Севере и Востоке Сибири, однако период их использования был значительно позднее (около 20–28 тысяч лет назад).
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На закругленном конце находки располагается прорезанное отверстие, через которое продевался шнурок для завязывания диадемы на затылке. Ранее в Денисовой пещере был также найден небольшой фрагмент налобного участка орнаментированной диадемы. Находка этого сезона позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий и, скорее всего, изготавливали их самостоятельно.
Бивень мамонта часто использовался для изготовления различных вещей: иголок, наконечников, бусин, подвесок, колец и браслетов, но головной обруч — крайне редкая находка. Диадемы из бивня, в том числе орнаментированные, ранее встречались только на памятниках палеолита на крайнем Севере и Востоке Сибири, однако период их использования был значительно позднее (около 20−28 тысяч лет назад).