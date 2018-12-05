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  • Диадема из бивня мамонта: украшение из глубины тысячелетий
    Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
  • Диадема из бивня мамонта: украшение из глубины тысячелетий
    Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
  • Диадема из бивня мамонта: украшение из глубины тысячелетий
    Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
Наука

Диадема из бивня мамонта: украшение из глубины тысячелетий

Денисова пещера, знаменитый природный и археологический памятник Алтайского края, продолжает преподносить сюрпризы.
Анастасия Баринова
5 декабря 2018 в 19:03
Денисова пещера сохранила уникальные свидетельства древности: здесь укрывались люди каменного и бронзового веков, а позднее – скифские племена, гунны и тюрки. Детальное изучение этого памятника началось в 1977 году, и с тех пор ученые открыли более 20 культурных слоев различных эпох. В общей сложности было найдено свыше 80 000 предметов: орудий труда, оружия, останков животных и растений. На основе находок генетики выделили несколько типов ДНК, в том числе неандертальскую и денисовскую.

Исследования пещеры продолжаются, и в минувшем полевом сезоне экспедиция Института археологии и этнографии СО РАН обнаружила крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта. Возраст находки – около 45–50 тысяч лет.

Диадема была сломана еще ее владельцем. Найденный фрагмент – довольно большой: он доставал от затылка до лицевой части виска. Судя по толщине пластины и диаметру диадемы, украшение предназначалось для крупноголового мужчины. По мнению археологов, он не только носил этот обруч для поддержания волос, но и применял в повседневной жизни как бытовой предмет. Об утилитарном использовании диадемы говорят следы ношения – потертости в определенных местах, которые специалисты в области трасологии легко отличают от следов обработки предмета при его изготовлении. Поверхность диадемы не орнаментирована – по всей видимости, она не была важным культовым украшением.

На закругленном конце находки располагается прорезанное отверстие, через которое продевался шнурок для завязывания диадемы на затылке. Ранее в Денисовой пещере был также найден небольшой фрагмент налобного участка орнаментированной диадемы. Находка этого сезона позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий и, скорее всего, изготавливали их самостоятельно.

Бивень мамонта часто использовался для изготовления различных вещей: иголок, наконечников, бусин, подвесок, колец и браслетов, но головной обруч – крайне редкая находка. Диадемы из бивня, в том числе орнаментированные, ранее встречались только на памятниках палеолита на крайнем Севере и Востоке Сибири, однако период их использования был значительно позднее (около 20–28 тысяч лет назад).

Узнайте о браслете из Денисовой пещеры – древнейшем в мире.

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