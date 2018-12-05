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Растение-киборг движется к свету: видео
Ученые из Массачусетского технологического университета (MIT) создали робота, которым управляет растение.
Анастасия Баринова
5 декабря 2018 в 16:37
Симбиотический организм получил имя Elowan – в честь расы разумных растительных существ из ролевой компьютерной игры 1986 года Starflight. Растение-киборг представляет собой роботизированную двухколесную платформу, на которой расположен горшок с растением. Принцип работы основан на «сигнальных системах», имеющихся у живых организмов. В частности, представители флоры передают между тканями и органами биохимические сигналы, которые вырабатываются в зависимости от обстоятельств: при изменении температуры, влажности, силы тяжести, света и так далее. Узнайте о растениях, которые умеют считать.
В процессе испытаний в лаборатории MIT растение реагировало на источник света, вырабатывая электрические импульсы, а механизм улавливал их и превращал в команды, двигая колеса в нужном направлении.
Биологические сигналы организма расшифровываются с помощью серебряных электродов, вживленных в листья, корни и стебель растения. За направление движения отвечает сила импульса.
Технология растения-киборга может применяться при создании теплиц и фабрик, где представители флоры будут заботиться о себе. Симбиотическое взаимодействие может быть расширено, и тогда растение сможет самостоятельно обеспечивать себя питанием, контролировать процесс роста и получить новые механизмы защиты. А знаете ли вы, что растения могут слышать?
В процессе испытаний в лаборатории MIT растение реагировало на источник света, вырабатывая электрические импульсы, а механизм улавливал их и превращал в команды, двигая колеса в нужном направлении.
Биологические сигналы организма расшифровываются с помощью серебряных электродов, вживленных в листья, корни и стебель растения. За направление движения отвечает сила импульса.
Технология растения-киборга может применяться при создании теплиц и фабрик, где представители флоры будут заботиться о себе. Симбиотическое взаимодействие может быть расширено, и тогда растение сможет самостоятельно обеспечивать себя питанием, контролировать процесс роста и получить новые механизмы защиты. А знаете ли вы, что растения могут слышать?