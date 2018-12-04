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  • Самолет без пропеллера и турбин: как это возможно?
    Фото: nature video / Youtube.com
  • Самолет без пропеллера и турбин: как это возможно?
    Фото: Steven Barrett/MIT
Наука

Самолет без пропеллера и турбин: как это возможно?

Инженеры из Массачусетского технологического института создали прототип ионолета — аппарата, способного летать без механического двигателя.
Анастасия Баринова
4 декабря 2018 в 17:07
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Самолет с размахом крыльев 5 метров абсолютно бесшумно преодолел 60 метров на высоте 47 см (может, пролетел бы еще, будь побольше спортзал в Массачусетском технологическом институте). Эксперимент повторили 10 раз – с тем же успехом. 

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Скорость увеличена в 2 раза.

На аппарате нет ни пропеллеров, ни турбин – зато есть ряд из пластинок и прутьев, подключенных через преобразователи и трансформаторы к литий-полимерным аккумуляторам. Под большим напряжением – 40 000 вольт! – от положительно заряженных электродов (металлических прутьев на передней кромке крыла) к отрицательным (металлическим планкам, расположенным за ними) начинает двигаться поток ионов. На своем пути они увлекают и нейтральные молекулы воздуха – так создается тяга.

Принцип не нов: почти 100 лет назад американские ученые Браун и Бифельд заметили, что под высоким напряжением конструкция из тонкого и широкого электрода начинает двигаться. С тех пор феномен ионного ветра хотели применить в авиации, но не смогли (в частности, не было легких и достаточно мощных аккумуляторов). Но понаблюдать за эффектом Бифельда-Брауна можно на модели из дерева, фольги и проволоки; на электроды подается напряжение через проводки. 


Самолет, собранный в Массачусетском институте, тяжелее и совершеннее таких моделей: элементы питания находятся прямо у него борту, поэтому весит он 2,26 кг. Такая конструкция проста, он бесшумен и очень экологичен – это его главные преимущества по сравнению с современными летательными аппаратами (вроде самолетов, вертолетов и даже дронов).


Для того, чтобы применять открытие в авиации, потребуется работа: ионолетам по-прежнему нужен очень мощный источник питания. Впрочем, на основе таких прототипов можно создавать гибридные двигатели – так считают изобретатели.

«Наша машина стала первым в мире самолетом, который поднялся в воздух при помощи двигателя без движущихся частей. Это открывает дорогу для создания полностью бесшумных летательных аппаратов, очень простых с механической точки зрения и при этом не выбрасывающих выхлопных газов», – заявил руководитель проекта, профессор аэронавтики из МТИ Стивен Барретт (Steven Barrett).

Узнайте, какова рекордная скорость для самого большого самолета.

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