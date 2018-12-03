Марсоход в поисках внеземной жизни
Если все пойдет по плану, робот-марсоход Европейского космического агентства будет искать признаки жизни на Красной планете уже весной 2021 года – в рамках миссии «Экзомарс». Запуск состоится в Казахстане в июле 2020-го, когда расстояние между Землей и Марсом будет минимальным. Восемь месяцев спустя марсоход совершит посадку в экваториальной области Марса, там, где местность достаточно ровная.
Француз Франсуа Спото, работающий в Европейском центре космических исследований и технологий, – руководитель этого проекта. Он рассказал, что в марсоходе есть лаборатория с набором сложных инструментов, с помощью которых будут искать подходящие места для сбора образцов горных пород и проводить анализы на наличие таких биомаркеров, как водяной пар и метан. Спото убежден: все следы жизни, которые удастся выявить в случае успеха миссии, будут относиться к далекому прошлому: «Несмотря на то что в последнее время мы обнаружили множество экзопланет, у нас нет никаких доказательств, что на них были условия для жизни, как на Земле».
Возможно, эта миссия подтвердит: мы не одни во Вселенной. Более того, по мнению Спото, миссия может стать первым шагом к будущим масштабным экспедициям на Марс. «Если мы найдем доказательства существования внеземной жизни, это усилит заинтересованность в дальнейших проектах», – уверен он.
С начала сбора образцов должно будет пройти около пяти месяцев, прежде чем появятся первые данные о жизни на Марсе (или ее отсутствии). «Люди обходились без этой информации не одно тысячелетие, значит, подождут и еще несколько месяцев», – смеется Спото.