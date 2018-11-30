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120 метеоров в час и другие астрономические события декабря
Астрономический декабрь — это День зимнего солнцестояния и два звездопада.
Анастасия Баринова
30 ноября 2018 в 15:40
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Большинство созвездий на нашем небе – сезонные. Исключение составляют околополярные: Большая и Малая Медведица, Дракон, Кассиопея, Цефей и Жираф – над территорией России они видны в любое время года. Зимними считаются созвездия Ориона, Большого Пса с яркой звездой Сириус, Возничего и другие – именно они в это время года вечером поднимаются в южной части неба.
На юго-востоке, слева от Тельца, расположено созвездие Близнецов. Отсюда начнется самый сильный метеорный поток года – Геминиды. В этом году в ночь активности, 14 декабря, ожидается до 120 метеоров в час. А в 2011 году Геминиды раскрасили небо двумя сотнями метеоров в час.
День зимнего солнцестояния произойдет 21 декабря 2018 года в 22:23 мск. После самой длинной ночи года наступает настоящая астрономическая зима, но зато каждый последующий день будет дарить немного больше света – уже к Новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут.
На самую длинную ночь также приходится еще один декабрьский звездопад, Урсиды. В этом году прогнозируется до 10 метеоров в час; радиант находится в созвездии Малая Медведица.
Среди важных астрономических событий месяца – полувековой юбилей миссии Apollo 8. С ее помощью люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела, Луны. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космического пространства: человек впервые покинул околоземное пространство и увидел свою планету целиком издалека. Корабль вышел на окололунную орбиту 24 декабря 1968 года и оставался на ней в течение 20 часов 10 минут и 13 секунд, сделав 10 витков вокруг Луны.
Посмотрите уникальные фотографии нескольких миссий Apollo.
На юго-востоке, слева от Тельца, расположено созвездие Близнецов. Отсюда начнется самый сильный метеорный поток года – Геминиды. В этом году в ночь активности, 14 декабря, ожидается до 120 метеоров в час. А в 2011 году Геминиды раскрасили небо двумя сотнями метеоров в час.
День зимнего солнцестояния произойдет 21 декабря 2018 года в 22:23 мск. После самой длинной ночи года наступает настоящая астрономическая зима, но зато каждый последующий день будет дарить немного больше света – уже к Новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут.
На самую длинную ночь также приходится еще один декабрьский звездопад, Урсиды. В этом году прогнозируется до 10 метеоров в час; радиант находится в созвездии Малая Медведица.
Среди важных астрономических событий месяца – полувековой юбилей миссии Apollo 8. С ее помощью люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела, Луны. Полёт ознаменовал начало новой эры в исследованиях космического пространства: человек впервые покинул околоземное пространство и увидел свою планету целиком издалека. Корабль вышел на окололунную орбиту 24 декабря 1968 года и оставался на ней в течение 20 часов 10 минут и 13 секунд, сделав 10 витков вокруг Луны.
Посмотрите уникальные фотографии нескольких миссий Apollo.