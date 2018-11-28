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Мёртвая рыба станет топливом для круизных лайнеров
Источником биогаза могут быть различные природные ресурсы.
Анастасия Баринова
28 ноября 2018 в 19:26
Норвежский круизный оператор Hurtigruten предложил использовать отходы рыбной промышленности для производства особого топлива – жидкого биогаза. Сама технология была открыта еще в XVII веке, и с тех пор для производства газа путем брожения биомассы использовались зерновые отходы, помет, отходы молокозаводов и сельхозпредприятий.
Индустрия водных путешествий постоянно сталкивается со справедливыми упреками в области экологии: этот вид деятельности способствует загрязнению воды и воздуха. Только недавно круизная компания P&O была оштрафована на 100 тысяч евро за сжигание топлива, содержащего серу. Подсчитано, что одно круизное судно, работающее на мазуте, выделяет в атмосферу столько же мелких частиц, сколько миллион автомобилей.
Уменьшить вредное воздействие на природу может принципиально новый подход. Hurtigruten, владеющая 17 круизными судами, поставила перед собою цель по полному избавлению от углеродного следа к 2050 году. Компания уже заказала три гибридных аккумулятора, а с использованием биогаза «она станет первой круизной компанией, работающей на горючем, не содержащем ископаемых»,– говорит исполнительный директор Дэниел Скьельдам (Daniel Skjeldam).
Для создания топлива нового типа отходы рыбной промышленности будут смешиваться с другой органикой, а затем питающиеся этой массой бактерии будут выделять смесь различных газов – главным образом, метан и двуокись углерода. После очистки получится жидкий биогаз, который можно использовать в транспортной и других сферах.
Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза принадлежит Дании: до 18% в ее общем энергобалансе. В Западной Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются биогазом на основе собственных отходов. Конечно, для перевода круизных лайнеров на новое топливо потребуется их модернизация. К 2021 году Hurtigruten планирует подготовить шесть экологически чистых судов. Первый такой корабль может быть спущен на воду уже в следующем году.
Посмотрите, как работает транспорт на топливе из навоза.
Индустрия водных путешествий постоянно сталкивается со справедливыми упреками в области экологии: этот вид деятельности способствует загрязнению воды и воздуха. Только недавно круизная компания P&O была оштрафована на 100 тысяч евро за сжигание топлива, содержащего серу. Подсчитано, что одно круизное судно, работающее на мазуте, выделяет в атмосферу столько же мелких частиц, сколько миллион автомобилей.
Уменьшить вредное воздействие на природу может принципиально новый подход. Hurtigruten, владеющая 17 круизными судами, поставила перед собою цель по полному избавлению от углеродного следа к 2050 году. Компания уже заказала три гибридных аккумулятора, а с использованием биогаза «она станет первой круизной компанией, работающей на горючем, не содержащем ископаемых»,– говорит исполнительный директор Дэниел Скьельдам (Daniel Skjeldam).
Для создания топлива нового типа отходы рыбной промышленности будут смешиваться с другой органикой, а затем питающиеся этой массой бактерии будут выделять смесь различных газов – главным образом, метан и двуокись углерода. После очистки получится жидкий биогаз, который можно использовать в транспортной и других сферах.
Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании биогаза принадлежит Дании: до 18% в ее общем энергобалансе. В Западной Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются биогазом на основе собственных отходов. Конечно, для перевода круизных лайнеров на новое топливо потребуется их модернизация. К 2021 году Hurtigruten планирует подготовить шесть экологически чистых судов. Первый такой корабль может быть спущен на воду уже в следующем году.
Посмотрите, как работает транспорт на топливе из навоза.