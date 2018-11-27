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  • В Египте найдена гробница смотрителя за бальзамированием фараонов
    Фото: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt/Twitter
  • В Египте найдена гробница смотрителя за бальзамированием фараонов
    Фото: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt/Twitter
  • В Египте найдена гробница смотрителя за бальзамированием фараонов
    Фото: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt/Twitter
Наука

В Египте найдена гробница смотрителя за бальзамированием фараонов

В некрополе Эль-Ассасиф на западном берегу Нила археологи совершили новое открытие.
Анастасия Баринова
27 ноября 2018 в 19:30
Министерство по делам древностей Египта рассказало о новых находках в некрополе Эль-Ассасиф, расположенном в Фивах. В ходе предыдущих раскопок ученые нашли здесь захоронения представителей элиты и придворных фараонов XVIII, XXV и XXVI династий. Они окружают огромную общую могилу, где хоронили беднейших представителей древнеегипетского общества.

Новое открытие сделано в ноябре этого года: французские ученые обнаружили еще одну гробницу с двумя саркофагами. Сейчас представлены результаты исследований этих находок. В одном из саркофагов находилась хорошо сохранившаяся мумия египтянки по имени Туя (Thuya), жившей во время правления XVII-XVIII династий – около трех тысяч лет назад.

Женщина была захоронена в гробнице TT33. На основании ранее сделанных находок гробницу относили к более поздней, XXVI династии, но теперь, вероятно, потребуется пересмотреть эту классификацию.

Рядом с белым саркофагом женщины было найдено захоронение придворного смотрителя за бальзамированием по имени То-Иркет-Иф (Thaw-Irkhet-If) в саркофаге из черного дерева. Ученые считают, что он мог быть ее мужем. В усыпальнице было обнаружено еще несколько мумий и скелетов, а также пять раскрашенных масок и более тысячи фигурок ушебти (слуг, которые должны работать в загробном мире вместо усопшего). Потолок гробницы был украшен красочными фресками, изображающими То-Иркет-Ифа и его семью, а также фресками скарабеев, глаз Гора и других символов, традиционных для храмовых изображений Луксора и Гизы.



XVIII династия – это период правления самых известных египетских фараонов, таких как Рамсес II и Тутанхамон. Неудивительно, что чиновник на столь ответственном посту – надсмотрщик за бальзамировочными мастерскими – был похоронен со всевозможными почестями.

Узнайте, где располагалось древнейшее в Египте поселение.

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