В Египте найдена гробница смотрителя за бальзамированием фараонов
Новое открытие сделано в ноябре этого года: французские ученые обнаружили еще одну гробницу с двумя саркофагами. Сейчас представлены результаты исследований этих находок. В одном из саркофагов находилась хорошо сохранившаяся мумия египтянки по имени Туя (Thuya), жившей во время правления XVII-XVIII династий – около трех тысяч лет назад.
Женщина была захоронена в гробнице TT33. На основании ранее сделанных находок гробницу относили к более поздней, XXVI династии, но теперь, вероятно, потребуется пересмотреть эту классификацию.
The opening of an #intact #Sarcophagus #18th #Dynasty reveals a well preserved #Mummy of a lady. #French #Egyptian #archaeological #Mission #tomb #TT33 #Assasif #Luxor #Egypt pic.twitter.com/PlIudhAX35— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 25 ноября 2018 г.
Рядом с белым саркофагом женщины было найдено захоронение придворного смотрителя за бальзамированием по имени То-Иркет-Иф (Thaw-Irkhet-If) в саркофаге из черного дерева. Ученые считают, что он мог быть ее мужем. В усыпальнице было обнаружено еще несколько мумий и скелетов, а также пять раскрашенных масок и более тысячи фигурок ушебти (слуг, которые должны работать в загробном мире вместо усопшего). Потолок гробницы был украшен красочными фресками, изображающими То-Иркет-Ифа и его семью, а также фресками скарабеев, глаз Гора и других символов, традиционных для храмовых изображений Луксора и Гизы.
The tomb of Thaw InkhetIf the #overseer of the #mummification shrine of #Mut #Temple #discovered #Assassif #Luxor #Egypt pic.twitter.com/huUHj5k6kn— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 24 ноября 2018 г.
XVIII династия – это период правления самых известных египетских фараонов, таких как Рамсес II и Тутанхамон. Неудивительно, что чиновник на столь ответственном посту – надсмотрщик за бальзамировочными мастерскими – был похоронен со всевозможными почестями.
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The opening of an #intact #Sarcophagus #18th #Dynasty reveals a well preserved #Mummy of a lady. #French #Egyptian #archaeological #Mission #tomb #TT33 #Assasif #Luxor #Egypt pic.twitter.com/PlIudhAX35
— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 25 ноября 2018 г.
Женщина была захоронена в гробнице TT33. На основании ранее сделанных находок гробницу относили к более поздней, XXVI династии, но теперь, вероятно, потребуется пересмотреть эту классификацию.
Рядом с белым саркофагом женщины было найдено захоронение придворного смотрителя за бальзамированием по имени То-Иркет-Иф (Thaw-Irkhet-If) в саркофаге из черного дерева. Ученые считают, что он мог быть ее мужем. В усыпальнице было обнаружено еще несколько мумий и скелетов, а также пять раскрашенных масок и более тысячи фигурок ушебти (слуг, которые должны работать в загробном мире вместо усопшего). Потолок гробницы был украшен красочными фресками, изображающими То-Иркет-Ифа и его семью, а также фресками скарабеев, глаз Гора и других символов, традиционных для храмовых изображений Луксора и Гизы.
The tomb of Thaw InkhetIf the #overseer of the #mummification shrine of #Mut #Temple #discovered #Assassif #Luxor #Egypt pic.twitter.com/huUHj5k6kn
— Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt (@AntiquitiesOf) 24 ноября 2018 г.
XVIII династия — это период правления самых известных египетских фараонов, таких как Рамсес II и Тутанхамон. Неудивительно, что чиновник на столь ответственном посту — надсмотрщик за бальзамировочными мастерскими — был похоронен со всевозможными почестями.