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Посадка на Марс в прямом эфире: трансляция от NASA
Сегодня вечером, 26 ноября, исследовательский аппарат InSight должен достичь поверхности Красной планеты. NASA будет вести прямую трансляцию во время посадки.
Анастасия Баринова
26 ноября 2018 в 22:29
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Космический аппарат InSight (детище космических агентств США, Германии и Франции), завершает путешествие по Солнечной системе: чтобы добраться до Марса, ему понадобилось почти семь месяцев.
Наступает самый опасный этап миссии: в 22:40 по Москве аппарат отстыкуется от вспомогательной ступени, которая доставила его к Марсу, и начнет снижение на Красную планету.
Как говорят в NASA, немногим позже InSight ждут семь минут ужаса: аппарат должен войти в атмосферу Марса на скорости 19 800 километров в час (это пять с половиной километров в секунду). На такой колоссальной скорости всего за пару минут его теплозащитная панель разогреется до 1500 градусов!
Через 4 минуты после входа в атмосферу у InSight раскроется парашют и падение замедлится. Еще две минуты – и сработают реактивные двигатели, которые обеспечат мягкую посадку (за 22 секунды они должны погасить скорость с 27 до безопасных 8 км/ч).
Посадка должна произойти 26 ноября в 22:54 мск. Посмотреть на это можно будет с помощью прямой трансляции NASA.
Планируется, что спуск будет выглядеть так. «Шансов у нас – меньше 50%. Попасть на Марс – очень, очень сложно», – комментирует ученый NASA Томас Цурбухен.
Это наиболее сложный этап всей миссии. Предыдущая попытка землян посадить исследовательский модуль на Красную планету провалилась: аппарат «Скиапарелли» разбился 19 октября 2016 года.
Миссия InSight, рассчитанная на 720 дней, нацелена на изучение внутреннего строения и состава Красной планеты. С начала работы над проектом, в 2012 году, рассматривались 22 возможных места посадки зонда. Проработав все варианты, специалисты определили наиболее безопасное место: на равнине Элизий. Площадка идеально отвечает поставленным задачам: расположение неподалеку от экватора позволяет аппарату получать много солнечного света, и, кроме того, здесь удобно расположить сейсмографы и начать бурение грунта. Завершение миссии намечено на ноябрь 2020 года. Кстати: все желающие имели возможность послать на Марс свои имена.
Наступает самый опасный этап миссии: в 22:40 по Москве аппарат отстыкуется от вспомогательной ступени, которая доставила его к Марсу, и начнет снижение на Красную планету.
Как говорят в NASA, немногим позже InSight ждут семь минут ужаса: аппарат должен войти в атмосферу Марса на скорости 19 800 километров в час (это пять с половиной километров в секунду). На такой колоссальной скорости всего за пару минут его теплозащитная панель разогреется до 1500 градусов!
Через 4 минуты после входа в атмосферу у InSight раскроется парашют и падение замедлится. Еще две минуты – и сработают реактивные двигатели, которые обеспечат мягкую посадку (за 22 секунды они должны погасить скорость с 27 до безопасных 8 км/ч).
Посадка должна произойти 26 ноября в 22:54 мск. Посмотреть на это можно будет с помощью прямой трансляции NASA.
Планируется, что спуск будет выглядеть так. «Шансов у нас – меньше 50%. Попасть на Марс – очень, очень сложно», – комментирует ученый NASA Томас Цурбухен.
Это наиболее сложный этап всей миссии. Предыдущая попытка землян посадить исследовательский модуль на Красную планету провалилась: аппарат «Скиапарелли» разбился 19 октября 2016 года.
Миссия InSight, рассчитанная на 720 дней, нацелена на изучение внутреннего строения и состава Красной планеты. С начала работы над проектом, в 2012 году, рассматривались 22 возможных места посадки зонда. Проработав все варианты, специалисты определили наиболее безопасное место: на равнине Элизий. Площадка идеально отвечает поставленным задачам: расположение неподалеку от экватора позволяет аппарату получать много солнечного света, и, кроме того, здесь удобно расположить сейсмографы и начать бурение грунта. Завершение миссии намечено на ноябрь 2020 года. Кстати: все желающие имели возможность послать на Марс свои имена.