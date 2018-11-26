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Как выглядит полёт ракеты с борта МКС: таймлапс-видео
16 ноября 2018 года с космодрома Байконур стартовал космический грузовик «Прогресс». Полет был снят с Международной космической станции.
Анастасия Баринова
26 ноября 2018 в 19:53
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Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отправился к Международной космической станции 16 ноября 2018 года в 21:14 мск. Запуск был произведен с Гагаринского старта на космодроме Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ». На борту находилось 2564 кг груза и оборудования, в том числе – посылки экипажу, продовольствие, 750 кг топлива, 75 кг кислорода и 440 литров воды.
Член экипажа МКС – немецкий астронавт Александр Герст – снимал полет «Союза» через иллюминаторы в модуле Cupola. На основе его кадров был сделан этот красивейший таймлапс. На 7-й секунде видно отделение ускорителей, на 19-й – отделение второй ступени, а на 34-й секунде «Прогресс» отделяется от ракеты-носителя. «Космический грузовик» пристыковался к модулю «Звезда» спустя двое суток после старта, 18 ноября.
Посмотрите на Землю глазами астронавта Александра Герста.
Член экипажа МКС – немецкий астронавт Александр Герст – снимал полет «Союза» через иллюминаторы в модуле Cupola. На основе его кадров был сделан этот красивейший таймлапс. На 7-й секунде видно отделение ускорителей, на 19-й – отделение второй ступени, а на 34-й секунде «Прогресс» отделяется от ракеты-носителя. «Космический грузовик» пристыковался к модулю «Звезда» спустя двое суток после старта, 18 ноября.
Посмотрите на Землю глазами астронавта Александра Герста.