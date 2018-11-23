Древнейший предок человека был размером со слона и напоминал помесь носорога с черепахой
Ученые проводили раскопки на юге Польши, в окрестностях деревни Лисовице. Здесь залегают породы, сформировавшиеся примерно 210 миллионов лет назад, и за минувшие 11 лет специалисты обнаружили тысячи костей и других окаменелостей. Большая часть принадлежала примитивным динозаврам, крокодилам и мелким предкам древних млекопитающих. Но один из анализов произвел сенсацию: массивные кости, принятые за останки динозавра завропода, на самом деле принадлежали травоядному теплокровному дицинодонту длиной около 4,5 метров и высотой 2,6 метра. Его масса составляла почти 9 тонн, что сравнимо с размерами современных слонов и в два раза больше любого из доисторических млекопитающих, известных науке на тот момент. Исследователям никогда ранее не встречались дицинодонты подобных размеров.
Находка получила имя Lisowicia bojani – помимо местности, название отдает дань известному немецкому зоологу Людвигу Боянусу. Томаш Сулей (Tomasz Sulej) из Института палеонтологии в Варшаве называет открытие «эпохальным». По его словам, обнаружение «лисовиции» радикально меняет представления об истории эволюции ближайших родичей млекопитающих времен Триасового периода. Выходит, что те же эволюционные силы, которым динозавры обязаны своим развитием, одновременно работали и над другими животными!
Теперь ученым предстоит понять, как первые млекопитающие смогли достичь размеров динозавров при наличии столь острой пищевой конкуренции. И если они сосуществовали друг с другом – что заставило одних исчезнуть, а вторых стать доминирующими существами на Земле в последующие 150 миллионов лет? Узнайте о других интересных палеонтологических находках.
Находка получила имя Lisowicia bojani — помимо местности, название отдает дань известному немецкому зоологу Людвигу Боянусу. Томаш Сулей (Tomasz Sulej) из Института палеонтологии в Варшаве называет открытие «эпохальным». По его словам, обнаружение «лисовиции» радикально меняет представления об истории эволюции ближайших родичей млекопитающих времен Триасового периода. Выходит, что те же эволюционные силы, которым динозавры обязаны своим развитием, одновременно работали и над другими животными!
Теперь ученым предстоит понять, как первые млекопитающие смогли достичь размеров динозавров при наличии столь острой пищевой конкуренции. И если они сосуществовали друг с другом — что заставило одних исчезнуть, а вторых стать доминирующими существами на Земле в последующие 150 миллионов лет? Узнайте о других интересных палеонтологических находках.