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  • Древнейший предок человека был размером со слона и напоминал помесь носорога с черепахой
    Фото: Tomasz Sulej/Uppsala University
  • Древнейший предок человека был размером со слона и напоминал помесь носорога с черепахой
    Фото: Grzegorz Niedzwiedzki/Uppsala University
  • Древнейший предок человека был размером со слона и напоминал помесь носорога с черепахой
    Фото: Tomasz Sulej/Uppsala University
Наука

Древнейший предок человека был размером со слона и напоминал помесь носорога с черепахой

Археологи обнаружили останки дицинодонта — древнейшего предка людей и всех остальных млекопитающих. Животные размером со слона уживались бок о бок с динозаврами.
Анастасия Баринова
23 ноября 2018 в 17:24
Первые млекопитающие появились в конце триасового периода – примерно 220-225 миллионов лет назад. До недавнего времени считалось, что изначально предки людей и остальных млекопитающих имели небольшие размеры и массу. Судя по структуре зубов, их диета была однообразна и состояла преимущественно из насекомых. Вершину пищевой цепочки тогда занимали динозавры, и полноценная эволюция млекопитающих началась только после того, как те вымерли. Заняв новые экологические ниши, древние теплокровные животные смогли быстро распространиться по всей Земле. Новое открытие, сделанное международной группой палеонтологов из шведского Уппсальского университета и Польской академии наук, потребует пересмотра этой главы истории нашей планеты – особенно той ее части, где говорится о безраздельном господстве динозавров.

Ученые проводили раскопки на юге Польши, в окрестностях деревни Лисовице. Здесь залегают породы, сформировавшиеся примерно 210 миллионов лет назад, и за минувшие 11 лет специалисты обнаружили тысячи костей и других окаменелостей. Большая часть принадлежала примитивным динозаврам, крокодилам и мелким предкам древних млекопитающих. Но один из анализов произвел сенсацию: массивные кости, принятые за останки динозавра завропода, на самом деле принадлежали травоядному теплокровному дицинодонту длиной около 4,5 метров и высотой 2,6 метра. Его масса составляла почти 9 тонн, что сравнимо с размерами современных слонов и в два раза больше любого из доисторических млекопитающих, известных науке на тот момент. Исследователям никогда ранее не встречались дицинодонты подобных размеров. 

Находка получила имя Lisowicia bojani – помимо местности, название отдает дань известному немецкому зоологу Людвигу Боянусу. Томаш Сулей (Tomasz Sulej) из Института палеонтологии в Варшаве называет открытие «эпохальным». По его словам, обнаружение «лисовиции» радикально меняет представления об истории эволюции ближайших родичей млекопитающих времен Триасового периода. Выходит, что те же эволюционные силы, которым динозавры обязаны своим развитием, одновременно работали и над другими животными! 

Теперь ученым предстоит понять, как первые млекопитающие смогли достичь размеров динозавров при наличии столь острой пищевой конкуренции. И если они сосуществовали друг с другом – что заставило одних исчезнуть, а вторых стать доминирующими существами на Земле в последующие 150 миллионов лет? Узнайте о других интересных палеонтологических находках.

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