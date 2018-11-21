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Первый в мире сканер для всего тела: как это работает
Устройство будет запущено в марте 2019 года.
Калифорнийском университете Дэйвиса. Устройство, способное выдавать трехмерную картину всего человеческого тела, продемонстрировало первые созданные им сканы.
Explorer — это совмещенный аппарат позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской вычислительной томографии, который может сделать снимок всего тела одновременно. Такая машина улавливает радиацию эффективнее других сканеров, продуцирует изображение, а затем создает целые фильмы, на которых можно увидеть, как специально помеченные лекарства передвигаются по всему телу. Разработчики полагают, что у новой технологии будет множество областей применения: от улучшенной диагностики до отслеживания развития болезней и новых лекарственных терапий.
Ожидается, что Explorer будет производить диагностический скан всего тела за 20−30 секунд. Доза радиации при таком сканировании в 40 раз меньше, чем при обычной томографии, что открывает новые пути для исследования. Например, теперь можно проводить множество повторных исследований на одном человеке или наоборот радикально снизить дозу при педиатрических исследованиях.
Впервые в истории медицины томограф сможет оценить, что происходит во всех органах и тканях тела одновременно. Например, он может комплексно измерить уровень кровотока или посмотреть, как тело вбирает глюкозу по всему телу. Исследователи уже говорят о том, что на таком приборе можно будет увидеть, не распространяется ли рак за пределами одной опухоли. Это же касается распространения инфекций, воспалений, иммунологических или метаболических заболеваний.
Explorer — это совмещенный аппарат позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской вычислительной томографии, который может сделать снимок всего тела одновременно. Такая машина улавливает радиацию эффективнее других сканеров, продуцирует изображение, а затем создает целые фильмы, на которых можно увидеть, как специально помеченные лекарства передвигаются по всему телу. Разработчики полагают, что у новой технологии будет множество областей применения: от улучшенной диагностики до отслеживания развития болезней и новых лекарственных терапий.
Ожидается, что Explorer будет производить диагностический скан всего тела за 20−30 секунд. Доза радиации при таком сканировании в 40 раз меньше, чем при обычной томографии, что открывает новые пути для исследования. Например, теперь можно проводить множество повторных исследований на одном человеке или наоборот радикально снизить дозу при педиатрических исследованиях.
Впервые в истории медицины томограф сможет оценить, что происходит во всех органах и тканях тела одновременно. Например, он может комплексно измерить уровень кровотока или посмотреть, как тело вбирает глюкозу по всему телу. Исследователи уже говорят о том, что на таком приборе можно будет увидеть, не распространяется ли рак за пределами одной опухоли. Это же касается распространения инфекций, воспалений, иммунологических или метаболических заболеваний.