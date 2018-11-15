1359
0
Под ледниками Гренландии скрывается гигантский кратер
В эпоху плейстоцена с Землей столкнулся полуторакилометровый метеорит, оставивший гигантскую воронку.
Анастасия Баринова
15 ноября 2018 в 15:51
Ударный кратер был обнаружен в 2016 году на северо-западе Гренландии, под ледником Гайавата. След от столкновения небесного тела с Землей удалось выявить с помощью серии радарных аэросъемок местности в период с 1997 по 2016 годы. Диаметр кратера составляет 31 километр, глубина – около 320 метров. Он покрыт 930-метровым слоем льда.
Теоретическое открытие сделали специалисты из музея естествознания Дании, а затем к месту находки была отправлена экспедиция: международная команда ученых собирала для анализа образцы горных пород. Даже не углубляясь под многовековую толщу льда, исследователи получили достаточное количество материала: отложения на прилегающих к кратеру территориях содержат микроскопические зерна кварца, плагиоклазов, ильменита и других минералов, в прошлом переживших импактный метаморфизм – кратковременный мощный нагрев – и изменивших вследствие этого свою структуру. Составив компьютерные модели, ученые пришли к выводу, что кратер такого размера мог быть сформирован метеоритом диаметром около 1,5 км, летевшим со скоростью 20 км/с и имевшим плотность 8 т/м3. В момент его столкновения с Землей должно было выделиться 3*1021 Дж энергии. Предположительно, первоначально метеорит пробил чашеобразную выемку диаметром до 20 км и глубиной 7 км, но затем кратер за минуту сколлапсировал до нынешних размеров.
Особую важность открытию придает состав метеорита. В 92% случаев на Землю падают каменные метеориты – хондриты. Данное небесное тело является редчайшим железным метеоритом – он состоит из вещества, прошедшего дифференцировку в составе астероидов или других планетных тел.
Точный возраст кратера не установлен. Исходя из того, что он сформирован в палеопротерозойских породах, нижней границей является срок 2,5−1,5 миллиардов лет назад. Однако его форма и степень эрозии позволяют говорить о периоде не старше 50 миллионов лет назад. Пока бурение не проводилось, сделать вывод без анализа пород самого кратера не удастся.
Посмотрите на падение метеорита в Байкал.
Теоретическое открытие сделали специалисты из музея естествознания Дании, а затем к месту находки была отправлена экспедиция: международная команда ученых собирала для анализа образцы горных пород. Даже не углубляясь под многовековую толщу льда, исследователи получили достаточное количество материала: отложения на прилегающих к кратеру территориях содержат микроскопические зерна кварца, плагиоклазов, ильменита и других минералов, в прошлом переживших импактный метаморфизм – кратковременный мощный нагрев – и изменивших вследствие этого свою структуру. Составив компьютерные модели, ученые пришли к выводу, что кратер такого размера мог быть сформирован метеоритом диаметром около 1,5 км, летевшим со скоростью 20 км/с и имевшим плотность 8 т/м3. В момент его столкновения с Землей должно было выделиться 3*1021 Дж энергии. Предположительно, первоначально метеорит пробил чашеобразную выемку диаметром до 20 км и глубиной 7 км, но затем кратер за минуту сколлапсировал до нынешних размеров.
Особую важность открытию придает состав метеорита. В 92% случаев на Землю падают каменные метеориты – хондриты. Данное небесное тело является редчайшим железным метеоритом – он состоит из вещества, прошедшего дифференцировку в составе астероидов или других планетных тел.
Точный возраст кратера не установлен. Исходя из того, что он сформирован в палеопротерозойских породах, нижней границей является срок 2,5−1,5 миллиардов лет назад. Однако его форма и степень эрозии позволяют говорить о периоде не старше 50 миллионов лет назад. Пока бурение не проводилось, сделать вывод без анализа пород самого кратера не удастся.
Посмотрите на падение метеорита в Байкал.