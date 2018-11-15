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Найдены руины древнегреческого города Тенея
Греческие археологи заявили о находке древнего города Тенея, который был основан пленниками из Трои.
Анастасия Баринова
15 ноября 2018 в 14:04
Греческие археологи под руководством Елены Корки (Elena Korka) с 2013 года ведут раскопки в деревне Хилиомоди на северо-востоке Пелопоннеса. В 2016 году здесь был найден некрополь римского периода Греции, а также остатки зданий города Тенея (греч. Τενέα), который, предположительно, был создан микенским царем Агамемноном.
В Тенею после окончания Троянской войны привезли пленников, которые возвели различные сооружения, включая храм Аполлона Тенейского. Город пострадал от нашествия готов в IV в. н. э. и пришел в упадок во время нашествия славянских племен (VI в. н. э.). В пользу того, что археологи нашли руины именно Тенеи, говорит расположение населенного пункта: известно, что легендарный город находился а ключевом торговом пути между Коринфом и Микенами. Находки, сделанные во время экспедиции 2018 года, укрепляют эту версию.
На территории 672 кв.м. были открыты новые фрагменты зданий с дверными проемами, каменными или мраморными полами, проложенные между ними мощеные дороги и остатки канализационной системы. Помимо того, в греко-римском некрополе обнаружили еще семь гробниц, в которых похоронены двое мужчин и пятеро женщин (одна из них – вместе с ребенком). В фундаменте одного из зданий был спрятан сосуд с двумя нерожденными малышами – это удивило ученых, поскольку древние греки хоронили своих мертвых за пределами городских стен. Роскошные погребальные дары: позолоченные вазы, инкрустированные драгоценными камнями, изделия из кости, осколки керамики и более 200 монет – датируются периодом от IV века до нашей эры до первых веков нашей эры.
Свидетельств о том, что на этом участке Пелопоннеса существовал другой столь же богатый, как Тенея, город, нет. Археологические изыскания будут продолжены в следующем году.
Узнайте историю открытия могилы Аристотеля.
В Тенею после окончания Троянской войны привезли пленников, которые возвели различные сооружения, включая храм Аполлона Тенейского. Город пострадал от нашествия готов в IV в. н. э. и пришел в упадок во время нашествия славянских племен (VI в. н. э.). В пользу того, что археологи нашли руины именно Тенеи, говорит расположение населенного пункта: известно, что легендарный город находился а ключевом торговом пути между Коринфом и Микенами. Находки, сделанные во время экспедиции 2018 года, укрепляют эту версию.
На территории 672 кв.м. были открыты новые фрагменты зданий с дверными проемами, каменными или мраморными полами, проложенные между ними мощеные дороги и остатки канализационной системы. Помимо того, в греко-римском некрополе обнаружили еще семь гробниц, в которых похоронены двое мужчин и пятеро женщин (одна из них – вместе с ребенком). В фундаменте одного из зданий был спрятан сосуд с двумя нерожденными малышами – это удивило ученых, поскольку древние греки хоронили своих мертвых за пределами городских стен. Роскошные погребальные дары: позолоченные вазы, инкрустированные драгоценными камнями, изделия из кости, осколки керамики и более 200 монет – датируются периодом от IV века до нашей эры до первых веков нашей эры.
Свидетельств о том, что на этом участке Пелопоннеса существовал другой столь же богатый, как Тенея, город, нет. Археологические изыскания будут продолжены в следующем году.
Узнайте историю открытия могилы Аристотеля.