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В китайском захоронении нашли миниатюрную Терракотовую армию
В Китае археологи нашли яму с фигурками воинов, музыкантов и лошадей, моделями колесниц и сторожевых башен. Напоминая знаменитую Терракотовую армию, находка уступает ей в размерах.
Анастасия Баринова
14 ноября 2018 в 18:29
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Открытие сделано на территории Линьцзы в китайской провинции Шаньдун. Древняя столица царства Ци была захвачена в 221 году до н. э., что стало концом доимперской эпохи в истории Китая. Руины были раскопаны в 1926 году, и с тех пор ведется изучение этого исторического места.
Новая находка оказалась сенсационной. Археологи обнаружили карьер, в котором раскопали целое собрание миниатюрных скульптур: кавалерия и колесница с впряженными в них конями готовы были сорваться в бой в южной части площадки, около 300 пехотинцев, построившись в каре, ждали своего часа в центре. Над ними устремились вверх смотровые вышки, высота которых достигала 140 см. В северной части сохранилась даже модель театрального павильона с музыкантами. Все фигурки были ростом от 22 до 31 см.
Кому принадлежали керамические воины, пока неизвестно, но ученые склоняются к тому, что армию могли создать для принца Лю Хуна, который был сыном императора У-ди, правившего в 141–87 годах до н. э. Текстовые источники сообщают, что принц умер совсем молодым, прожив 13 лет (123 – 110 гг. до н.э.). Не исключено, что именно рядом с гробницей мальчика и поместили его маленькую армию.
Однако могила ее хозяина пока не найдена. Ее поисками сейчас и занимаются археологи. Если могила еще существует (хотя многие эксперты высказали мнение, что она может быть уничтожена), то захоронение должно находиться неподалеку: терракотовые воины имеют ритуальное значение. Располагаясь рядом с могилой, они призваны защитить покойного в загробной жизни.
Терракотовой армией называют композицию из 8000 полноразмерных статуй воинов и их лошадей, захороненных в усыпальнице первого императора Китая Цинь Ши-хуанди в 210 году до нашей эры. Узнайте об оригинальной Терракотовой армии больше.
Новая находка оказалась сенсационной. Археологи обнаружили карьер, в котором раскопали целое собрание миниатюрных скульптур: кавалерия и колесница с впряженными в них конями готовы были сорваться в бой в южной части площадки, около 300 пехотинцев, построившись в каре, ждали своего часа в центре. Над ними устремились вверх смотровые вышки, высота которых достигала 140 см. В северной части сохранилась даже модель театрального павильона с музыкантами. Все фигурки были ростом от 22 до 31 см.
Кому принадлежали керамические воины, пока неизвестно, но ученые склоняются к тому, что армию могли создать для принца Лю Хуна, который был сыном императора У-ди, правившего в 141–87 годах до н. э. Текстовые источники сообщают, что принц умер совсем молодым, прожив 13 лет (123 – 110 гг. до н.э.). Не исключено, что именно рядом с гробницей мальчика и поместили его маленькую армию.
Однако могила ее хозяина пока не найдена. Ее поисками сейчас и занимаются археологи. Если могила еще существует (хотя многие эксперты высказали мнение, что она может быть уничтожена), то захоронение должно находиться неподалеку: терракотовые воины имеют ритуальное значение. Располагаясь рядом с могилой, они призваны защитить покойного в загробной жизни.
Терракотовой армией называют композицию из 8000 полноразмерных статуй воинов и их лошадей, захороненных в усыпальнице первого императора Китая Цинь Ши-хуанди в 210 году до нашей эры. Узнайте об оригинальной Терракотовой армии больше.