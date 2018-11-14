  • Как звучит рассвет на Марсе?
    Рассвет Фото: NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State Univ./Texas A&M
  • Как звучит рассвет на Марсе?
    Закат Фото: NASA/JPL-Caltech
Наука

Как звучит рассвет на Марсе?

Ученые перевели пиксели в ноты.
Анастасия Баринова
14 ноября 2018 в 15:23
Доменико Вичинанза (Domenico Vicinanza) из Университета Англия Раскин и Женевьева Уильямс (Genevieve Williams) из Эксетерского университета создали звуковой ландшафт Марса на рассвете. Этот термин, придуманный композиторами в середине прошлого века, объединяет систему звуковых элементов в окружающей среде. Они могут иметь естественное происхождение, а могут – искусственное, когда исследователи или люди искусства создают имитации с помощью аудиотехнологий.

Именно в этом направлении и работали британские ученые. За основу они взяли «юбилейную» фотографию марсианского рассвета, полученную марсоходом «Оппортьюнити» 15 февраля 2018 года – в свой 5000-ный день работы на Красной планете. Аппарат опустился на поверхность Марса 25 января 2004 года; марсианские сутки (сол) ненамного длиннее Земных и длятся 24 часа, 39 минут и 35,244 секунд. Двигаясь слева направо, исследователи просканировали каждый пиксель снимка, а затем с помощью специальных алгоритмов перевели изменение яркости, цвета и высоты ландшафта в музыку. Тихая и неторопливая мелодия является результатом темного фона, а более высокие звуки порождает яркий солнечный диск. Произведение получило название «Mars Soundscapes»; оно представлено слушателям на проходящей в эти дни конференции Supercomputing в Далласе.

Между тем, сам марсоход «Оппортьюнити» не выходит на связь с Землей с тех пор, как попал в мощную пылевую бурю. Руководители программы надеются, что он возобновит свою работу позже. 

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