2148
0
Пересекающиеся маки: оптическая иллюзия, созданная случайно
Готовясь к школьному празднику, учитель подготовила трафарет для вырезания маков.
Анастасия Баринова
14 ноября 2018 в 12:31
8
В странах Британского содружества наций 11 ноября празднуется День памяти павших, и одним из его символов являются маки: их красный цвет символизирует пролитую в боях кровь. Школьная преподавательница из Канады вместе с детьми решила вырезать к празднику цветы из бумаги. Для того, чтобы сэкономить материал, она постаралась поместить на каждый красный листок максимальное количество рисунков маков, расположив их вплотную друг к другу. Закончив подготовку к заданию, учительница увидела, что невольно создала оптическую иллюзию: хотя каждый цветок мог быть вырезан отдельно, общая картина выглядела так, будто силуэты пересекаются.
Изображение было опубликовано в социальной сети Reddit, и пользователи нашли объяснение феномену: «закон группировки», сформулированный исследователями гештальтпсихологии. Теория гештальта, разработанная немецкими психологами в начале XX века, основана на следующем принципе: «организованное целое воспринимается как большее, чем сумма его частей» – мозг человека склонен сначала видеть целое, а уже потом – составляющие. Он автоматически «додумывает», добавляя детали до более привычной картины. Посмотрите на другую удивительную иллюзию: стрелку, всегда указывающую в одну сторону.
Изображение было опубликовано в социальной сети Reddit, и пользователи нашли объяснение феномену: «закон группировки», сформулированный исследователями гештальтпсихологии. Теория гештальта, разработанная немецкими психологами в начале XX века, основана на следующем принципе: «организованное целое воспринимается как большее, чем сумма его частей» – мозг человека склонен сначала видеть целое, а уже потом – составляющие. Он автоматически «додумывает», добавляя детали до более привычной картины. Посмотрите на другую удивительную иллюзию: стрелку, всегда указывающую в одну сторону.