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Как найти дельфина и других зверей на Юпитере?
Космическая станция, работающая на орбите Юпитера, сделала удивительные снимки.
Анастасия Баринова
15 ноября 2018 в 12:22
5 июля 2016 года космический аппарат NASA «Юнона» (Juno) вышел на полярную высокоэллиптическую орбиту Юпитера. Во время каждого приближения к газовому гиганту станция успевает сделать от 12 до 20 снимков. Материалы изучают не только специалисты космических агентств: нередко они доступны всем желающим. Художник Шон Доран посмотрел на снимки «Юноны» свежим взглядом и заметил на Юпитере ныряющего в облака дельфина!
А вот еще морской конёк и осьминог (или все же каракатица?):
Посмотрите на другие изображения, сделанные «Юноной».
К сожалению, дельфинов на Юпитере быть не может: поверхность планеты лишена воды, а среди облаков, где заметили очертания морского обитателя, температура достигает -145 С°. Однако атмосферные завихрения на снимках космической станции, делающий за каждый свой пролёт (которых пока было 16) от 12 до 20 фотографий, действительно нередко напоминают различных живых существ. На портале научных новостей ScienceAlert авторы обратили на это внимание и решили рассмотреть другие снимки «Юноны» в поисках животных. Листайте галерею, чтобы увидеть, что у них получилось.
A dolphin swims in Jupiter's sky.@NASAJuno Perijove 16 [ Swift/Doran ] pic.twitter.com/PZhlx3a7I2— Seán Doran (@_TheSeaning) 8 ноября 2018 г.
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Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstadt/Sean Doran
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Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstadt/Sean Doran; ScienceAlert
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Улитка неспешно ползёт по своим делам. Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstadt/Sean Doran; ScienceAlert
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Еще один дельфин! Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstadt/Sean Doran; ScienceAlert
А вот еще морской конёк и осьминог (или все же каракатица?):
Посмотрите на другие изображения, сделанные «Юноной».