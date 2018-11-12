Звериный некрополь: мумии кошек и скарабеев найдены в Египте
В общей сложности в некрополе было найдено более 200 мумий кошек, а также их позолоченные статуи и бронзовая скульптура их покровительницы Бастет. Это не слишком удивительно: по оценкам археологов, количество мумифицированных животных в Древнем Египте достигает цифры в 70 миллионов. Помимо кошек, в вечную жизнь отправлялись ибисы, крокодилы и собаки. Еще один священный представитель фауны, жук-скарабей, символизирующий счастье и успех, в мумифицированном виде ранее не попадался: первое подобное открытие было совершено именно сейчас в некрополе пирамиды Усеркафа. Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири говорит, что «ученым еще предстоит оценить всю значимость этой находки: даже в зарубежных музеях раньше не слышали о мумиях скарабеев, и этот культ иллюстрировался амулетами или статуэтками».
Скарабеи располагались в двух каменных коробах, напоминающих небольшие саркофаги. В одном из них в три слоя было уложено 200 маленьких насекомых, а другой был целиком отдан двум крупным жукам, обернутым в ткань. Помимо того, в некрополе были найдены мумифицированные змеи и аллигаторы, а также сотни амулетов и позолоченных статуэток животных, папирусов и предметов для письма. На одной из поверхностей гробницы были нанесены имена неизвестных истории женщин. Археологические изыскания в некрополе пирамиды Усеркафа будут продолжены.
Узнайте семейную тайну другого фараона.
В общей сложности в некрополе было найдено более 200 мумий кошек, а также их позолоченные статуи и бронзовая скульптура их покровительницы Бастет. Это не слишком удивительно: по оценкам археологов, количество мумифицированных животных в Древнем Египте достигает цифры в 70 миллионов. Помимо кошек, в вечную жизнь отправлялись ибисы, крокодилы и собаки. Еще один священный представитель фауны, жук-скарабей, символизирующий счастье и успех, в мумифицированном виде ранее не попадался: первое подобное открытие было совершено именно сейчас в некрополе пирамиды Усеркафа. Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири говорит, что «ученым еще предстоит оценить всю значимость этой находки: даже в зарубежных музеях раньше не слышали о мумиях скарабеев, и этот культ иллюстрировался амулетами или статуэтками».
Скарабеи располагались в двух каменных коробах, напоминающих небольшие саркофаги. В одном из них в три слоя было уложено 200 маленьких насекомых, а другой был целиком отдан двум крупным жукам, обернутым в ткань. Помимо того, в некрополе были найдены мумифицированные змеи и аллигаторы, а также сотни амулетов и позолоченных статуэток животных, папирусов и предметов для письма. На одной из поверхностей гробницы были нанесены имена неизвестных истории женщин. Археологические изыскания в некрополе пирамиды Усеркафа будут продолжены.
Узнайте семейную тайну другого фараона.