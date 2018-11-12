  • Звериный некрополь: мумии кошек и скарабеев найдены в Египте
    Фото: Ministry of Antiquities
  • Звериный некрополь: мумии кошек и скарабеев найдены в Египте
    Фото: Ministry of Antiquities
  • Звериный некрополь: мумии кошек и скарабеев найдены в Египте
    Фото: Ministry of Antiquities
  • Звериный некрополь: мумии кошек и скарабеев найдены в Египте
    Фото: Ministry of Antiquities
  • Звериный некрополь: мумии кошек и скарабеев найдены в Египте
    Фото: Ministry of Antiquities
  • Звериный некрополь: мумии кошек и скарабеев найдены в Египте
    Фото: Ministry of Antiquities
  • Звериный некрополь: мумии кошек и скарабеев найдены в Египте
    Фото: Ministry of Antiquities
Наука

Звериный некрополь: мумии кошек и скарабеев найдены в Египте

Во время раскопок святилища под Каиром археологи впервые обнаружили мумии скарабеев. Среди других животных, сохраненных для вечной жизни — кошки, кобры и аллигаторы.
Анастасия Баринова
12 ноября 2018 в 15:52
Исследуя пирамиду первого фараона V Династии Усеркафа, археологи обнаружили погребальный комплекс из семи гробниц, относящихся к разным историческим промежуткам времени. И если первые четыре относились к Древнему Царству (с 2,686 г до н.э. до 2,181 г до н.э.), то остальные оказались гораздо интереснее. По мнению археологов, в период 664-332 гг. до н. э. здесь проводились ритуальные захоронения кошек в честь Баст, или Бастет – древнеегипетской богини радости, веселья, красоты, любви и плодородия. В период ранних династий, до одомашнивания кошки, ее изображали в виде львицы, а затем Баст приняла облик кошки, хотя нередко ее изображали и как женщину с кошачьей головой.

В общей сложности в некрополе было найдено более 200 мумий кошек, а также их позолоченные статуи и бронзовая скульптура их покровительницы Бастет. Это не слишком удивительно: по оценкам археологов, количество мумифицированных животных в Древнем Египте достигает цифры в 70 миллионов. Помимо кошек, в вечную жизнь отправлялись ибисы, крокодилы и собаки. Еще один священный представитель фауны, жук-скарабей, символизирующий счастье и успех, в мумифицированном виде ранее не попадался: первое подобное открытие было совершено именно сейчас в некрополе пирамиды Усеркафа. Генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири говорит, что «ученым еще предстоит оценить всю значимость этой находки: даже в зарубежных музеях раньше не слышали о мумиях скарабеев, и этот культ иллюстрировался амулетами или статуэтками».
Скарабеи располагались в двух каменных коробах, напоминающих небольшие саркофаги. В одном из них в три слоя было уложено 200 маленьких насекомых, а другой был целиком отдан двум крупным жукам, обернутым в ткань. Помимо того, в некрополе были найдены мумифицированные змеи и аллигаторы, а также сотни амулетов и позолоченных статуэток животных, папирусов и предметов для письма. На одной из поверхностей гробницы были нанесены имена неизвестных истории женщин. Археологические изыскания в некрополе пирамиды Усеркафа будут продолжены.

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