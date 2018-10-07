  • Золотая аура Земли: взгляд с МКС
    7 октября 2018 года Фото: NASA
  • Золотая аура Земли: взгляд с МКС
    Фото: NASA
  • Золотая аура Земли: взгляд с МКС
    Фото: NASA
Наука

Золотая аура Земли: взгляд с МКС

Один из астронавтов МКС сфотографировал яркое оранжевое сияние, ореолом увенчавшее Землю.
Анастасия Баринова
12 ноября 2018 в 14:01
Небо над Землей никогда не бывает полностью темным: даже ночью от верхнего края атмосферы исходит мягкое свечение. С поверхности Земли это увидеть практически невозможно, зато подобные картины постоянно открываются с борта МКС. Несмотря на визуальное сходство с полярным сиянием, это явление совершенно другого рода. Феномен собственного свечения атмосферы был открыт в 1868 году шведским ученым Андерсом Ангстремом, но до сих пор изучен недостаточно. Известно, что свечение атмосферы может вызываться различными процессами в верхних слоях атмосферы.  Новый снимок этого завораживающего явления, который вы можете видеть в верхней галерее, был сделан 7 октября с борта МКС – в момент, когда станция проходила на высоте 400 километров над Австралией. Объясняя этот конкретный случай, специалисты NASA отмечают, что в дневное время суток атомы верхних слоев атмосферы на расстоянии 80-300 километров над Землей получают высокую дозу коротковолновых электромагнитных излучений от Солнца. Но когда ночью источник ультрафиолета затмевает Земля, атомы начинают остывать. При этом они либо испускают фотоны, либо сталкиваются с другими атомами, передавая им энергию и вызывая цепную реакцию, порождающую свечение атмосферы.

Результаты этого явления видны в темное время суток, притом цветовая гамма свечения зависит от разных свойств атома. Так, кислород на разных высотах испускает зеленые и синие цвета, для натрия характерны желтые и оранжевые оттенки, а эффект от гидроксильного радикала дает красное свечение. Посмотрите на другие захватывающие снимки с борта МКС.

Тоже интересно

Свечение Земли во время северного сияния: фото

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Реакция медведей на завезенный снег умилила даже черствых (видео)
Реакция медведей на завезенный снег умилила даже черствых (видео)
Тоже интересно
Как выглядит полярное сияние из космоса: 4K-видео от NASA
Как выглядит полярное сияние из космоса: 4K-видео от NASA
Тест-драйв искусства: фото, свет, пламя и дизайн
Тест-драйв искусства: фото, свет, пламя и дизайн