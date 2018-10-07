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Золотая аура Земли: взгляд с МКС
Один из астронавтов МКС сфотографировал яркое оранжевое сияние, ореолом увенчавшее Землю.
Анастасия Баринова
12 ноября 2018 в 14:01
Небо над Землей никогда не бывает полностью темным: даже ночью от верхнего края атмосферы исходит мягкое свечение. С поверхности Земли это увидеть практически невозможно, зато подобные картины постоянно открываются с борта МКС. Несмотря на визуальное сходство с полярным сиянием, это явление совершенно другого рода. Феномен собственного свечения атмосферы был открыт в 1868 году шведским ученым Андерсом Ангстремом, но до сих пор изучен недостаточно. Известно, что свечение атмосферы может вызываться различными процессами в верхних слоях атмосферы. Новый снимок этого завораживающего явления, который вы можете видеть в верхней галерее, был сделан 7 октября с борта МКС – в момент, когда станция проходила на высоте 400 километров над Австралией. Объясняя этот конкретный случай, специалисты NASA отмечают, что в дневное время суток атомы верхних слоев атмосферы на расстоянии 80-300 километров над Землей получают высокую дозу коротковолновых электромагнитных излучений от Солнца. Но когда ночью источник ультрафиолета затмевает Земля, атомы начинают остывать. При этом они либо испускают фотоны, либо сталкиваются с другими атомами, передавая им энергию и вызывая цепную реакцию, порождающую свечение атмосферы.
Результаты этого явления видны в темное время суток, притом цветовая гамма свечения зависит от разных свойств атома. Так, кислород на разных высотах испускает зеленые и синие цвета, для натрия характерны желтые и оранжевые оттенки, а эффект от гидроксильного радикала дает красное свечение. Посмотрите на другие захватывающие снимки с борта МКС.
Результаты этого явления видны в темное время суток, притом цветовая гамма свечения зависит от разных свойств атома. Так, кислород на разных высотах испускает зеленые и синие цвета, для натрия характерны желтые и оранжевые оттенки, а эффект от гидроксильного радикала дает красное свечение. Посмотрите на другие захватывающие снимки с борта МКС.