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Из-за вспышек на Солнце сдетонировали десятки мин
Весной 1972 года американский ВМФ провел минирование портов Северного Вьетнама, но спустя несколько месяцев боеприпасы взорвались сами. Теперь установлена причина этого явления.
Анастасия Баринова
13 ноября 2018 в 13:26
В рамках операции «Карманные деньги» в ходе Вьетнамской войны американцы установили мины в районе портов Хайфон, Камфа, Хонгай и других. В общей сложности в акватории весной 1972 года было размещено 11 тысяч морских мин, что привело к значительным затруднениям в доставке в Северный Вьетнам военных и гражданских грузов, и Вьетнам пошел на переговоры. Однако в ходе операции произошло одно необъяснимое явление.
4 августа 1972 года экипаж самолета ВВС США наблюдал около 25 взрывов, которые безо всякой причины произошли один за другим в течение примерно 30 секунд. Главнокомандующий Тихоокеанским флотом США адмирал Бернард Клэри уже тогда предположил, что активация мин связана с активностью Солнца, но доказать это удалось только сейчас: истек срок секретности документов, и ученые вернулись к поиску объяснений.
Как оказалось, именно в середине 1972 года была зафиксирована «экстремальная космическая погода»: Солнце произвело серию рекордно мощных корональных выбросов массы, «ударив» сгустками плазмы. Ее заряженные частицы и вызвали сильнейшую геомагнитную бурю. Вспышки на солнце вызывают сильные флуктуации магнитного поля, которые влияют на инфраструктуру электросетей: так, в Северной Америке в августе 1972 года произошло множество отключений электростанций. А во Вьетнаме на корональные выбросы массы отреагировали мины: их принцип работы основан на считывании изменений магнитного поля, давления и акустических сигналов проходящих кораблей.
Узнайте о Солнечной активности больше.
4 августа 1972 года экипаж самолета ВВС США наблюдал около 25 взрывов, которые безо всякой причины произошли один за другим в течение примерно 30 секунд. Главнокомандующий Тихоокеанским флотом США адмирал Бернард Клэри уже тогда предположил, что активация мин связана с активностью Солнца, но доказать это удалось только сейчас: истек срок секретности документов, и ученые вернулись к поиску объяснений.
Как оказалось, именно в середине 1972 года была зафиксирована «экстремальная космическая погода»: Солнце произвело серию рекордно мощных корональных выбросов массы, «ударив» сгустками плазмы. Ее заряженные частицы и вызвали сильнейшую геомагнитную бурю. Вспышки на солнце вызывают сильные флуктуации магнитного поля, которые влияют на инфраструктуру электросетей: так, в Северной Америке в августе 1972 года произошло множество отключений электростанций. А во Вьетнаме на корональные выбросы массы отреагировали мины: их принцип работы основан на считывании изменений магнитного поля, давления и акустических сигналов проходящих кораблей.
Узнайте о Солнечной активности больше.