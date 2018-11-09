Как эффективнее отправлять комаров почтой — и зачем
Малярией ежегодно заражаются миллионы человек, и это число растет. Так, в 2016 году в 91 стране мира насчитывалось 216 млн. заболевших – это на 5 млн. больше, чем годом ранее. 90% случаев заражения и 91% летальных исходов по этой причине происходит в африканском регионе. Между тем лаборатории, где выводят комаров «нового типа», находятся в других странах, и по пути к конечной цели генетически модифицированные насекомые нередко погибают. Для эффективной доставки необходимо воссоздать подходящие комарам условия окружающей среды, в особенности такие ее параметры, как температура и влажность, а также найти оптимальную плотность их «упаковки».
Соответствующее исследование провела группа ученых из Университета штата Нью-Мексико. На первом этапе группы по 20 комаров отправлялись в емкости с 80-процентной влажностью и различной температурой, от +7 °C до +28 °C. Количество комаров пересчитывали каждые 24 часа до смерти всех подопытных на отдельно взятом участке. Выяснилось, что в течение первых суток температура не оказывает существенного влияния на комаров, но на вторые сутки лучший результат наблюдали в инкубаторах с температурой +14 °C.
Затем при тех же разбросах температур исследователи проверили выживаемость различных групп – от 100 до 800 особей – в ограниченном объеме в 10 кубических сантиметров. Оказалось, что для 800 комаров уровень смертности высок при любом уровне тепла, а для групп, состоящих из 100, 200 или 400 особей, наиболее высокая выживаемость после 24 часов была зафиксирована при той же температуре в +14 °C.
В задачу ученых также входило установить плотность, при которой максимальное количество комаров доедет до точки назначения. Этот опыт ставился на группах численностью 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 160 и 240 особей, помещенных в десятикубовый шприц. Здесь результаты оказались удивительными: в группах по 40 и 160 особей выживаемость была минимальной, а для остальных групп показатели почти не отличались.
(Julia Vulcan / New Mexico State University)
Полностью ответить на поставленный вопрос позволил финальный эксперимент: шприцы с различным количеством особей, упакованные в контейнер, поддерживающий температуру от +7 °C до +14 °C, был отправлен авиарейсом на расстояние около полутора тысяч километров. Полное время посылок в пути составило около 20 часов. Пересчитав доставленных живых особей, ученые увидели, что наиболее эффективной является высокая плотность упаковки: выживаемость в группе из 240 комаров составила 85,2%, тогда как в группах из 10 и 40 комаров этот показатель был 9,8% и 22,5% соответственно. И хотя плотно упакованные особи получили больше травм – это не помешало им летать.
Таким образом, технология доставки генетически модифицированных комаров к очагам вспышек болезни найдена.
Соответствующее исследование провела группа ученых из Университета штата Нью-Мексико. На первом этапе группы по 20 комаров отправлялись в емкости с 80-процентной влажностью и различной температурой, от +7 °C до +28 °C. Количество комаров пересчитывали каждые 24 часа до смерти всех подопытных на отдельно взятом участке. Выяснилось, что в течение первых суток температура не оказывает существенного влияния на комаров, но на вторые сутки лучший результат наблюдали в инкубаторах с температурой +14 °C.
Затем при тех же разбросах температур исследователи проверили выживаемость различных групп — от 100 до 800 особей — в ограниченном объеме в 10 кубических сантиметров. Оказалось, что для 800 комаров уровень смертности высок при любом уровне тепла, а для групп, состоящих из 100, 200 или 400 особей, наиболее высокая выживаемость после 24 часов была зафиксирована при той же температуре в +14 °C.
В задачу ученых также входило установить плотность, при которой максимальное количество комаров доедет до точки назначения. Этот опыт ставился на группах численностью 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 160 и 240 особей, помещенных в десятикубовый шприц. Здесь результаты оказались удивительными: в группах по 40 и 160 особей выживаемость была минимальной, а для остальных групп показатели почти не отличались.
(Julia Vulcan / New Mexico State University)
Полностью ответить на поставленный вопрос позволил финальный эксперимент: шприцы с различным количеством особей, упакованные в контейнер, поддерживающий температуру от +7 °C до +14 °C, был отправлен авиарейсом на расстояние около полутора тысяч километров. Полное время посылок в пути составило около 20 часов. Пересчитав доставленных живых особей, ученые увидели, что наиболее эффективной является высокая плотность упаковки: выживаемость в группе из 240 комаров составила 85,2%, тогда как в группах из 10 и 40 комаров этот показатель был 9,8% и 22,5% соответственно. И хотя плотно упакованные особи получили больше травм — это не помешало им летать.
Таким образом, технология доставки генетически модифицированных комаров к очагам вспышек болезни найдена.