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Кровавые и долговечные трофеи древних галлов
В укрепленном поселении железного века на юге Франции археологи обнаружили забальзамированные головы.
Анастасия Баринова
9 ноября 2018 в 12:17
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галлы были свирепыми воинами: с начала V в. до н. э. и до II века до н. э. они наводили страх на большую часть Европы. Одна из легенд гласила, что победу они празднуют, отрубая головы поверженных врагов. Затем трофеи привязывались на шеи к лошадям и отвозились на родину воина. Там голову бальзамировали в кедровом масле и прибивали к двери своего дома – это считалось атрибутом силы и власти.
Головы богатых и высокопоставленных соперников имели особую ценность: писали, что галлы отказываются продать их родственникам погибшего даже за меру золота, весившую столько же, сколько кровавый трофей. О подобных ритуалах упоминается в древних римских и греческих текстах, но историки считали, что пострадавшие от разрушительных галльских набегов римляне могли намеренно демонизировать образ галлов. Однако сейчас было найдено подтверждение этих жестоких и устрашающих ритуалов.
Во время раскопок в укрепленном поселении Лю Келар (Le Cailar) на юге Франции археологи обнаружили древнегреческие артефакты, оружие, а также около 2,7 тысяч человеческих костей – в основном фрагментов черепов и шейных позвонков. Находки залегали в слоях IV-III веков, то есть относились к самому пику могущества галлов. На многих черепах были заметны порезы, которые могли означать, что голову сначала отрубали, а потом готовили к демонстрации, вынимая мозг и язык, убирая лишние куски шейных позвонков.
Ученые провели химический анализ 11 образцов, и в шести случаях были найдены следы хвойной смолы. Это частично подтверждает древнюю легенду о бальзамировании, но не отвечает на вопросы, действительно ли это головы врагов и правда ли они ценились так высоко. Галлы могли бальзамировать и останки своих предков: эту гипотезу требуется доказать или опровергнуть. На следующем этапе исследования специалисты планируют узнать время возникновения практики бальзамирования: в конце IV или начале III вв. до н.э. Узнайте, зачем аристократку XVII века похоронили с сердцем умершего мужа.
Головы богатых и высокопоставленных соперников имели особую ценность: писали, что галлы отказываются продать их родственникам погибшего даже за меру золота, весившую столько же, сколько кровавый трофей. О подобных ритуалах упоминается в древних римских и греческих текстах, но историки считали, что пострадавшие от разрушительных галльских набегов римляне могли намеренно демонизировать образ галлов. Однако сейчас было найдено подтверждение этих жестоких и устрашающих ритуалов.
Во время раскопок в укрепленном поселении Лю Келар (Le Cailar) на юге Франции археологи обнаружили древнегреческие артефакты, оружие, а также около 2,7 тысяч человеческих костей – в основном фрагментов черепов и шейных позвонков. Находки залегали в слоях IV-III веков, то есть относились к самому пику могущества галлов. На многих черепах были заметны порезы, которые могли означать, что голову сначала отрубали, а потом готовили к демонстрации, вынимая мозг и язык, убирая лишние куски шейных позвонков.
Ученые провели химический анализ 11 образцов, и в шести случаях были найдены следы хвойной смолы. Это частично подтверждает древнюю легенду о бальзамировании, но не отвечает на вопросы, действительно ли это головы врагов и правда ли они ценились так высоко. Галлы могли бальзамировать и останки своих предков: эту гипотезу требуется доказать или опровергнуть. На следующем этапе исследования специалисты планируют узнать время возникновения практики бальзамирования: в конце IV или начале III вв. до н.э. Узнайте, зачем аристократку XVII века похоронили с сердцем умершего мужа.