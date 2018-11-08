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На Борнео найдено древнейшее в мире наскальное изображение животного
Художник времен верхнего палеолита нарисовал на каменной поверхности быка красной краской.
Анастасия Баринова
8 ноября 2018 в 16:19
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Известняковые пещеры восточного Калимантана на индонезийском острове Борнео сохранили тысячи наскальных рисунков животных, людей, абстрактные символы и отпечатки ладоней (такие изображения рук называются «трафаретными»). Их изучение ведется с 90-х годов XX века, но теперь ученые применили сверхсовременные методы датировки, и это позволило пересмотреть историю древнего искусства.
Выяснилось, что красный бык, нанесенный на стену индонезийской пещеры оксидом железа или охрой, имеет возраст от 40 000 до 52 000 лет. До настоящего времени старейшими доисторическими рисунками животных считались изображения в испанской пещере Эль-Кастильо, созданные около 35,6 тысячи лет назад. Таким образом, красный бык становится самым древним примером фигуративной живописи и опровергает устоявшуюся версию о том, что наскальное искусство появилось в Европе. Столь же древним образцом фигуративизма, как и бык, является так называемый Человеколев из Германии, хотя это и скульптура, а не рисунок.
Новое открытие заставляет взглянуть на историю развития изобразительного искусства с другого ракурса. Ученые отмечают, что серьезные изменения в культуре наскальных рисунков в Азии произошли около 20-21 тысячи лет назад: художники в свои работы начинают включать других людей. На рисунках возрастом от 13,6 до 20 тысяч лет можно видеть сцены танцев, охоты, ритуалов, а персонажи держат копья или имеют пышные головные уборы. Даже трафаретная живопись стала богаче: на руках появляются кольца и узоры (вероятно, татуировки), а к красному цвету добавляются темные краски.
Тем не менее, еще осталось множество нерешенных вопросов. Во время верхнего палеолита и позднего ледникового периода Борнео был не островом, а частью континентальной Азии. Первые люди прибыли сюда в период между 60 000 и 70 000 лет назад, но рисунков тех лет не сохранилось. Напротив, в Европе искусство появляется одновременно с появлением там современного человека. Ученые не исключают, что датировка прибытия первых людей в Азию ошибочна, но лишь на основании одних рисунков, которые оказались старше европейских, говорить об этом нельзя. Также возможно, что самые древние рисунки еще не найдены, или же они известны науке, но их временные рамки установлены неверно. Узнайте о наскальных рисунках из Чили.
Выяснилось, что красный бык, нанесенный на стену индонезийской пещеры оксидом железа или охрой, имеет возраст от 40 000 до 52 000 лет. До настоящего времени старейшими доисторическими рисунками животных считались изображения в испанской пещере Эль-Кастильо, созданные около 35,6 тысячи лет назад. Таким образом, красный бык становится самым древним примером фигуративной живописи и опровергает устоявшуюся версию о том, что наскальное искусство появилось в Европе. Столь же древним образцом фигуративизма, как и бык, является так называемый Человеколев из Германии, хотя это и скульптура, а не рисунок.
Новое открытие заставляет взглянуть на историю развития изобразительного искусства с другого ракурса. Ученые отмечают, что серьезные изменения в культуре наскальных рисунков в Азии произошли около 20-21 тысячи лет назад: художники в свои работы начинают включать других людей. На рисунках возрастом от 13,6 до 20 тысяч лет можно видеть сцены танцев, охоты, ритуалов, а персонажи держат копья или имеют пышные головные уборы. Даже трафаретная живопись стала богаче: на руках появляются кольца и узоры (вероятно, татуировки), а к красному цвету добавляются темные краски.
Тем не менее, еще осталось множество нерешенных вопросов. Во время верхнего палеолита и позднего ледникового периода Борнео был не островом, а частью континентальной Азии. Первые люди прибыли сюда в период между 60 000 и 70 000 лет назад, но рисунков тех лет не сохранилось. Напротив, в Европе искусство появляется одновременно с появлением там современного человека. Ученые не исключают, что датировка прибытия первых людей в Азию ошибочна, но лишь на основании одних рисунков, которые оказались старше европейских, говорить об этом нельзя. Также возможно, что самые древние рисунки еще не найдены, или же они известны науке, но их временные рамки установлены неверно. Узнайте о наскальных рисунках из Чили.