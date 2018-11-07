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Первое 8K-видео из космоса: как работают и живут на МКС
2 ноября 2000 года Международная космическая станция стала обитаемой. К 18-летию этого события NASA и ESA выпустили видео, знакомящее с научной работой астронавтов.
Анастасия Баринова
7 ноября 2018 в 20:24
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МКС эксплуатируется с 20 ноября 1998 года, однако экипаж первой основной экспедиции прибыл сюда лишь спустя два года, и тоже в ноябре. Решив отпраздновать эти даты, американское и европейское космические агентства подготовили новое уникальное видео, рассказывающее о станции.
Ранее земляне могли совершить по ней виртуальную экскурсию или узнать чем моются космонавты, а новый трехминутный фильм позволяет заглянуть в научные лаборатории.
«Микрогравитация открывает двери в мир новых открытий. Эксперименты на борту МКС помогают приблизить наше будущее в космосе и на Земле», – говорится во вступлении к фильму.
Задачи, поставленные NASA и EKA, выполняют европейский астронавт Александр Герст и его американские коллеги: Серина Ауньон-Чанселлор и Эндрю Фьюстел. В кадры попали эксперименты по секвенированию ДНК и выращиванию растений, изучение механизмов горения в двигателе и другие физические, химические и медицинские исследования. На видео также показаны панорамный обзорный купол МКС с прозрачными иллюминаторами и «механическая рука» станции – «Канадарм 2». А еще можно посмотреть на Землю глазами космонавтов.
Фильм на борту МКС впервые снят сверхсовременной камерой Helium 8K, позволяющей получать видеозаписи разрешением 8192 x 4320 пикселей. Для сравнения: обычное телевидение отображает разрешение до 1920 x 1080 пикселей, а для цифровых кинотеатров этот параметр – на уровне 2K или 4K. Узнайте больше о тонкостях выращивания растений в космосе.
Ранее земляне могли совершить по ней виртуальную экскурсию или узнать чем моются космонавты, а новый трехминутный фильм позволяет заглянуть в научные лаборатории.
«Микрогравитация открывает двери в мир новых открытий. Эксперименты на борту МКС помогают приблизить наше будущее в космосе и на Земле», – говорится во вступлении к фильму.
Задачи, поставленные NASA и EKA, выполняют европейский астронавт Александр Герст и его американские коллеги: Серина Ауньон-Чанселлор и Эндрю Фьюстел. В кадры попали эксперименты по секвенированию ДНК и выращиванию растений, изучение механизмов горения в двигателе и другие физические, химические и медицинские исследования. На видео также показаны панорамный обзорный купол МКС с прозрачными иллюминаторами и «механическая рука» станции – «Канадарм 2». А еще можно посмотреть на Землю глазами космонавтов.
Фильм на борту МКС впервые снят сверхсовременной камерой Helium 8K, позволяющей получать видеозаписи разрешением 8192 x 4320 пикселей. Для сравнения: обычное телевидение отображает разрешение до 1920 x 1080 пикселей, а для цифровых кинотеатров этот параметр – на уровне 2K или 4K. Узнайте больше о тонкостях выращивания растений в космосе.