Какой была Елизавета I: художник «оживил» портрет королевы
В ближайшие дни в «Квинс-хаус», одном из Королевских музеев Гринвича, откроется выставка Коллишоу, посвященная королеве Елизавете I. Это один из самых знаковых монархов в истории человечества, однако её подлинная внешность остается загадкой. Судить о её облике мы можем по картинам, но лишь отчасти: портретисты, во-первых, следовали канонам своего жанра, а во-вторых, приукрашали внешность царственной особы (намеренно или поневоле).
Для новой выставки Коллишоу подготовил экспонат под названием «Маска молодости» – роботизированную реконструкцию лица королевы. Ориентиром для работы стал знаменитый портрет «Армада».
На полотне изображена неудачная попытка испанского флота вторгнуться в Англию в 1588 году. Испанцы надеялись пресечь грабежи английских пиратов и поддержать английских католиков в их борьбе с протестантами, тогда как в планах их противников было разрушение испанской монополии на торговлю и распространение протестантизма.
На картине Елизавета I выглядит молодой и безмятежной, но на момент написания картины ей было 55 лет, а ситуация в стране была далека от идеальной.
Предложив зрителю свое прочтение этого произведения искусства, Коллишоу показывает оригинал, а справа от него с помощью аниматроники, 3D-печати и других технологий «оживляет» лицо королевы. Оно становится подвижным, мимика и морщины отражают мысли и заботы, тревожащие королеву, правящую на тот момент уже три десятка лет.
Посмотрите, как выглядел последний правитель Империи инков.
На полотне изображена неудачная попытка испанского флота вторгнуться в Англию в 1588 году. Испанцы надеялись пресечь грабежи английских пиратов и поддержать английских католиков в их борьбе с протестантами, тогда как в планах их противников было разрушение испанской монополии на торговлю и распространение протестантизма.
На картине Елизавета I выглядит молодой и безмятежной, но на момент написания картины ей было 55 лет, а ситуация в стране была далека от идеальной.
Предложив зрителю свое прочтение этого произведения искусства, Коллишоу показывает оригинал, а справа от него с помощью аниматроники, 3D-печати и других технологий «оживляет» лицо королевы. Оно становится подвижным, мимика и морщины отражают мысли и заботы, тревожащие королеву, правящую на тот момент уже три десятка лет.
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Публикация от Mat Collishaw (@matcollishawstudio) 4 Окт 2018 в 4:54 PDT
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The Mask of Youth in production
Публикация от Mat Collishaw (@matcollishawstudio) 17 Окт 2018 в 11:17 PDT
Посмотрите, как выглядел последний правитель Империи инков.