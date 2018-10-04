  • Какой была Елизавета I: художник «оживил» портрет королевы
    Фото: matcollishawstudio/Instagram
  • Какой была Елизавета I: художник «оживил» портрет королевы
    Фото: matcollishawstudio/Instagram
  • Какой была Елизавета I: художник «оживил» портрет королевы
    Фото: matcollishawstudio/Instagram
Наука

Какой была Елизавета I: художник «оживил» портрет королевы

Селфи легко изменить с помощью фильтров и масок. Можно ли допустить, что лицо королевы на картине было далеко от оригинала?
Анастасия Баринова
7 ноября 2018 в 16:02
1656
52-летний англичанин Мэт Коллишоу (Mat Collishaw) – признанный мастер современного искусства: его работы представлены в парижском центре Жоржа Помпиду, Национальном музее искусства Каталонии, галерее Тейт, Бруклинском и множестве других музеев по всему миру. Художник уделяет большое внимание истории и знакомит с ней зрителей. Его предыдущие проекты – воссозданная в VR фотовыставка 1839 года и зоотроп, изображающий библейский сюжет избиения младенцев.



В ближайшие дни в «Квинс-хаус», одном из Королевских музеев Гринвича, откроется выставка Коллишоу, посвященная королеве Елизавете I. Это один из самых знаковых монархов в истории человечества, однако её подлинная внешность остается загадкой. Судить о её облике мы можем по картинам, но лишь отчасти: портретисты, во-первых, следовали канонам своего жанра, а во-вторых, приукрашали внешность царственной особы (намеренно или поневоле).

Для новой выставки Коллишоу подготовил экспонат под названием «Маска молодости» – роботизированную реконструкцию лица королевы. Ориентиром для работы стал знаменитый портрет «Армада».


На полотне изображена неудачная попытка испанского флота вторгнуться в Англию в 1588 году. Испанцы надеялись пресечь грабежи английских пиратов и поддержать английских католиков в их борьбе с протестантами, тогда как в планах их противников было разрушение испанской монополии на торговлю и распространение протестантизма.

На картине Елизавета I выглядит молодой и безмятежной, но на момент написания картины ей было 55 лет, а ситуация в стране была далека от идеальной.

Предложив зрителю свое прочтение этого произведения искусства, Коллишоу показывает оригинал, а справа от него с помощью аниматроники, 3D-печати и других технологий «оживляет» лицо королевы. Оно становится подвижным, мимика и морщины отражают мысли и заботы, тревожащие королеву, правящую на тот момент уже три десятка лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

The Mask of Youth

Публикация от Mat Collishaw (@matcollishawstudio)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

The Mask of Youth in production

Публикация от Mat Collishaw (@matcollishawstudio)

Посмотрите, как выглядел последний правитель Империи инков.

Тоже интересно

Как выглядела «ведьма», погибшая 313 лет назад

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
В Россию прилетел крупнейший в мире самолет
В Россию прилетел крупнейший в мире самолет
Тоже интересно
Темнокожий и светлоглазый: как выглядел «первый человек» в Британии
Темнокожий и светлоглазый: как выглядел «первый человек» в Британии
Спецпроект
Куда поехать осенью: Ереван
Куда поехать осенью: Ереван