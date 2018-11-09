  • Сон: новые факты о главном
    Уайл, семилетний сын фотографа Магнуса Веннмана, смотрит мультфильмы на планшетнике — для некоторых детей и взрослых это стало современным ритуалом перед отходом ко сну. Однако световое воздействие подобных девайсов на мозг может разогнать сон: ночью свет подавляет образование мелатонина, гормона, помогающего регулировать суточные биоритмы.
  • Сон: новые факты о главном
    Новые воспоминания систематизируются во время сна. Что происходит в мозге? В Университете Цукубы, недалеко от Токио, Такеси Сакураи изучает этот вопрос с помощью опто-генетики: лазер включает и отключает у мышей отдельные клетки мозга, генетически модифицированные так, чтобы воспринимать подобные сигналы.
  • Сон: новые факты о главном
    76-летний Джо Даймэнд последние двадцать лет проработал водителем грузовика. Иногда ему приходилось проводить в дороге всю ночь. Такая работа, по его словам, «настолько утомляет, что вы не можете спать». Всемирная организация здравоохранения признала работу в ночную смену «вероятно канцерогенной».
  • Сон: новые факты о главном
    Композитор Макс Рихтер дирижирует в Парижской филармонии: исполняется научно-минималистическая восьмичасовая композиция «Сон», цель которой — восстановительный отдых слушателей.
Наука

Сон: новые факты о главном

Если сон — естественное явление, над которым эволюция трудилась миллиарды лет, почему же так много людей мучаются бессонницей? Насколько важен сон для нашего физического и психического здоровья? Что именно происходит во сне и почему?
Текст: Майкл Финкел Фото: Магнус Веннман
9 ноября 2018 в 20:38

Почти каждую ночь мы переживаем поразительную метаморфозу.

Мозг полностью меняет свое поведение и цели, затемняя сознание. На некоторое время мы оказываемся практически парализованными. Однако наши глаза время от времени мечутся за закрытыми веками, будто мы что-то видим, и крошечные мышцы среднего уха, даже в тишине, напрягаются, словно мы что-то слышим. Мы все, и мужчины, и женщины, испытываем половое возбуждение, и неоднократно. Иногда кажется, что мы летаем. Мы приближаемся к границам смерти... Мы спим.

Около 350 года до новой эры Аристотель, размышляя о том, что именно происходит во сне и почему, написал трактат «О сне и бодрствовании». Все последующие 2300 лет вопросы греческого философа оставались без ответов, пока в 1924 году немецкий психиатр Ганс Бергер не изобрел электроэнцефалограф – прибор, регистрирующий электрическую активность мозга. И тогда изучение сна перешло в сферу естественных наук. Но лишь в последние десятилетия томография позволила еще пристальнее приглядеться к процессам, протекающим в спящем мозге, и мы приблизились к тому, чтобы дать ответ Аристотелю.

  • Сон: новые факты о главном
    Весь в трубках и электродах, десятилетний Фрэнсис Аджуа ждет, когда начнется исследование его ночного сна в медицинском центре «Национальная система детского здравоохранения» (Вашингтон): у него выявляют причину регулярных приостановок дыхания во сне.

Все, что мы узнали о сне, подтвердило важность этого состояния для нашего психического и физического здоровья. Цикл сна и бодрствования – одна из важнейших особенностей человеческой биологии – помог приспособиться к жизни на вращающейся планете с ее бесконечной сменой дня и ночи. Не случайно Нобелевская премия в области медицины за 2017 год была присуждена трем ученым, которые в 1980–1990-х годах выявили в наших клетках «молекулярные часы», отвечающие за синхронизацию человеческого организма с солнцем. Когда этот суточный ритм ломается, у нас возникают серьезные проблемы – диабет, неполадки в сердечно-сосудистой системе и раннее старческое слабоумие.

Между тем дисбаланс между образом жизни и солнечным циклом приобрел масштабы эпидемии. «Мы словно живем внутри глобального эксперимента по изучению негативных последствий недосыпа», – замечает Роберт Стикголд, директор Центра сна и мышления Гарвардской медицинской школы.

Средний американец сегодня спит менее семи часов в сутки – на пару часов меньше, чем столетие назад. В основном это связано с распространением электрического освещения, а также телевизоров, компьютеров и смартфонов. И сон теперь видится лишь помехой, препятствующей нашей деятельности и развлечениям. Уже Томас Эдисон, изобретатель лампочки, говорил: «Сон – это абсурд, дурная привычка».

Полноценный ночной сон теперь кажется старомодным, как написанное от руки письмо. А мы все ловчим, боремся: с бессонницей снотворным, с зевотой – лошадиными дозами кофе. И избегаем того удивительного путешествия, в которое должны отправляться каждый вечер, чтобы четыре или пять раз за ночь пройти через несколько стадий сна, у каждой из которых свои особенности и функции.

Стадии 1-2

Когда мы засыпаем, мозг остается активным и запускает процесс «редактирования» – решает, какие воспоминания сохранить, а какие отбросить.

Погружение в сон происходит быстро. Человеческому организму не нравится пребывать в промежуточном состоянии, задерживаясь «в дверях». Лучше быть либо здесь, либо там, бодрствовать или спать. Поэтому мы выключаем свет, ложимся в постель и закрываем глаза. Если суточный ритм привязан к чередованию дневного света и темноты, а шишковидное тело у основания мозга выделяет мелатонин, сигнализируя, что настала ночь, и если множество других систем организма работают слаженно, то нейроны быстро впадают в сон.

Когда мы бодрствуем, нейроны – а их около 86 миллиардов – похожи на беспорядочно мечущуюся толпу, на клеточную бурю. Когда же они работают равномерно и ритмично, волны на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) бегут ровными рядами, и это указывает на то, что мозг «ушел в себя», подальше от хаоса бодрствующей жизни. Одновременно наша чувствительность ослабевает, и вскоре мы засыпаем.

Ученые называют этот этап первой стадией, прибрежной отмелью сна. Она длится около пяти минут. Затем в глубинах мозга возникают серии электрических вспышек, которые устремляются к коре – внешней оболочке мозга, отвечающей за язык и сознание. Эти полусекундные вспышки – сигма-ритмы, или сонные веретена, показывают, что наступила вторая стадия. Впрочем, мозг отнюдь не становится менее активным, как долгое время считалось: просто его активность приобретает иной характер. Теоретически сигма-ритмы стимулируют кору таким образом, чтобы сохранить недавно полученную информацию, а возможно, и связать ее с существующими знаниями в долговременной памяти. Когда в лабораториях сна люди сталкиваются с новыми умственными или физическими задачами, на следующую ночь частота их сигма-ритмов возрастает. И похоже, что, чем больше возникает сигма-ритмов, тем лучше мозг справляется с заданием на следующий день.

Некоторые эксперты предположили, что интенсивность ночных сигма-ритмов может даже служить показателем общего уровня интеллекта. Сон в буквальном смысле слова создает связи, которые вы, возможно, никогда бы сознательно не сформировали. Не случайно ведь говорят, что утро вечера мудренее.

Бодрствующий мозг приспособлен для сбора информации, спящий – для ее обработки. Другими словами, ночью мы переключаемся с «записи» на «редактирование», причем именно спящий мозг решает, какие воспоминания нужно сохранить, а какие – удалить. И не всегда отбор происходит в пользу самого нужного. Сон усиливает память – не только на второй стадии, но и в течение всего ночного цикла. Поэтому, например, солдатам, изнуренным жестокими боями, было бы лучше не ложиться спать сразу после битвы. Чтобы предотвратить посттравматическое стрессовое расстройство, солдатам следует продолжать бодрствовать шесть-восемь часов, считает нейробиолог Джина По из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес). Исследования, проведенные ею и другими учеными, показывают, что если вскоре после тяжелого события человек ложится спать, не попытавшись сначала осмыслить происшедшее, то повышается вероятность возникновения долгосрочных неприятных воспоминаний.

  • Сон: новые факты о главном
    Отдыхая в каюте на американском авианосце Paul Hamilton, матрос на некоторое время после пробуждения надевает светоизлучающие очки. Нита Шаттук из Школы повышения квалификации офицерских составов ВМС в Монтерее, Калифорния, тестирует эти устройства, чтобы проверить, могут ли они перенастроить внутренние часы моряков, синхронизируя их со служебными вахтами, а не с солнечным циклом.

Вторая стадия длится до 50 минут в течение первого 90-минутного цикла сна. (В другие циклы – меньше.) Сигма-ритмы поначалу возникают каждые несколько секунд, затем их частота снижается, ритм сердца замедляется. Температура тела падает. Восприятие внешнего мира теряется. Начинается длительное погружение в третью и четвертую стадии сна.

Стадии 3-4

Мы входим в глубокий, подобный коме сон, который необходим мозгу так же, как пища – телу. Это время для «физиологической уборки», а не для грез.

Все без исключения животные спят, пусть их сон и принимает непривычные нам формы. Трехпалые ленивцы проводят во сне около десяти часов в сутки, что уже представляется нам чрезмерным проявлением апатии, но и это не предел: некоторые фруктоядные летучие мыши ухитряются дремать по 15 часов, а из них, малая бурая ночница бездельничает все 20. Жирафы спят меньше пяти часов. Лошади проводят полночи стоя, а половину – лежа. У дельфинов спит одно полушарие, пока другое бодрствует, что позволяет им плавать без остановки. Большие фрегаты и другие птицы способны дремать в полете. Акулы-няньки отдыхают, собираясь в кучу на дне океана. Тараканы опускают усы, пока спят, и они, так же как и мы, чувствительны к кофеину.

В период сна ослабевают все реакции и снижается подвижность даже у животных, вообще не обладающих мозгом. Когда спят медузы, пульсация их тел замедляется, а одноклеточные организмы, такие как дрожжи, демонстрируют четкие циклы активности и отдыха. Это означает, что сон – древнейшее явление, закон природы, а его изначальная и универсальная функция заключается не в организации воспоминаний или в стимуляции обучения, но в сохранении самой жизни. Очевидно, что любое существо, независимо от размера, не может сохранять активность круглые сутки. «Бодрствование требует больших усилий, – говорит Томас Скаммелл, профессор неврологии Гарвардской медицинской школы. – Ведь приходится постоянно конкурировать с другими организмами, чтобы выжить, и, соответственно, необходим период отдыха, чтобы помочь клеткам восстановиться».

У людей это происходит главным образом во время глубокого сна, на третьей и четвертой стадиях, которые отличаются друг от друга уровнем мозговой активности, состоящей, как показывает ЭЭГ, из больших цикличных дельта-волн. На третьей стадии дельта-волны присутствуют менее половины времени; на четвертой – более половины. Во время глубокого сна наши клетки вырабатывают большинство гормонов роста, необходимых на протяжении всей жизни для функционирования костей и мышц.

Есть и другие свидетельства того, что сон крайне нужен для поддержания здоровой иммунной системы, температуры тела и артериального давления. Если сна недостаточно, мы не можем успешно контролировать настроение или быстро восстанавливаться после травм. Возможно, сон для нас важнее пищи; животные, лишенные сна, умирают быстрее, чем от голода, говорит Стивен Локли, врач из центра медицины Brigham and Women’s Hospital.

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Вероятно, хороший сон ко всему прочему снижает риск развития деменции. Исследование, проведенное на мышах Майкеном Недергаардом из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк, показывает, что, когда мы бодрствуем, нейроны плотно собраны вместе, но во время сна некоторые клетки головного мозга сокращаются на 60 процентов, и промежутки между ними расширяются. Эти межклеточные пространства – место сброса метаболических отходов клеток, в частности пептида бета-амилоида, который разрушает связи между нейронами и влияет на развитие болезни Альцгеймера. Только в период сна спинномозговая жидкость проходит, как моющее средство, через эти широкие коридоры нашего мозга, вымывая бета-амилоид.

Пока происходят все эти «очистные и ремонтные работы», мышцы полностью расслаблены. Умственная активность минимальна: волны четвертой стадии на ЭЭГ выглядят как у пациентов в состоянии комы. Обычно в это время мы не видим снов и можем даже не чувствовать боли. В древнегреческой мифологии боги Гипнос (сон) и Танатос (смерть) – братья-близнецы. Возможно, греки были правы. «Мы имеем дело с очень глубоким уровнем дезактивации мозга, – поясняет Майкл Перлис, директор программы "Поведенческая медицина сна" в Пенсильванском университете. – Сон на четвертой стадии мало отличается от комы или смерти мозга. Это состояние способствует восстановлению и укреплению сил – но долго в нем находиться, пересыпать, тоже вредно».

Чаще всего мы остаемся на этой стадии около 30 минут, а затем мозг вырывается из нее. (Этот сдвиг может сопровождаться резким конвульсивным движением – по крайней мере, у лунатиков). После этого мы часто проходим через третью, вторую и первую стадии – и просыпаемся. Даже люди, не страдающие расстройствами сна, просыпаются несколько раз за ночь, хотя большинство не замечает этого: мы снова засыпаем в считаные секунды. Но на этом этапе, вместо повторения стадий, мозг меняет программу и отправляется в новое, поистине странное путешествие.

  • Японское выражение «инэмури» («присутствовать и спать») обозначает особую форму дремоты, когда человек спит в месте, для этого не предназначенном, — например, в метро, на званом обеде или на рабочем месте.
  • Поскольку вы вроде бы не спите, — объясняет Бриджитт Стегер, японист из Кембриджского университета, — то, чтобы не потерять лицо, должны вести себя так, как того требует ситуация. Например, на собрании вы притворяетесь, что слушаете, или прикрываетесь бумагами».
  • Если за вами еще не закрепилась слава бездельника, добавляет Стегер, то инэмури может даже способствовать упрочению вашей деловой репутации: он свидетельствует о том, что вы работаете до изнеможения.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний в США, более 80 миллионов взрослых американцев хронически недосыпают, то есть спят меньше рекомендуемого минимума – семи часов в сутки. Ежегодно из-за усталости происходит более миллиона аварий на дорогах, множество медицинских ошибок. Даже небольшие изменения в режиме сна могут вызвать проб-лемы: в первый понедельник после перехода на летнее время, по сравнению с другими понедельниками, в Америке число сердечных приступов возрастает на 24 процента и резко повышается количество автомобильных аварий со смертельным исходом.

В течение жизни около трети из нас испытывают, по крайней мере, одно диагностируемое расстройство сна: от хронической бессонницы и приступов приостановки дыхания до синдрома беспокойных ног (непреодолимое желание постоянно шевелить конечностями) и более редких и странных расстройств. Так, нарколепсия – неконтролируемые приступы внезапного засыпания – часто вызваны сильными положительными эмоциями, когда, например, человек слушает смешную историю или пробует вкусную еду. Люди с синдромом Клейне-Левина каждые несколько лет спят почти без перерывов в течение недели или двух (и возвращаются к нормальной жизни без заметных побочных эффектов). А сонный паралич (невозможность двигаться в первые несколько минут после пробуждения), как показали исследования Гарвардского университета, породил множество рассказов о похищении людей инопланетянами.

Бессонница, безусловно, самая распространенная сегодня проблема, которая вынуждает множество взрослых людей (в США – 4%) принимать снотворное. Страдающим бессонницей, как правило, требуется больше времени, чтобы заснуть, или же они просыпаются ночью, либо сталкиваются с обеими этими проблемами. Если сон – такое универсальное естественное явление, над которым эволюция трудилась миллиарды лет, то почему же так много людей мучаются с ним? Можете винить эволюцию, жизнь в современном мире – или несоответствие между ними.

Любой человек, спящий менее шести часов в сутки, имеет склонность к депрессии, психозу, инсульту и ожирению. Бессоница ослабляет весь организм.
Эволюция наделила нас, как и других существ, сном, который поддается корректировке по времени и легко прерывается в случае опасности: скажем, если рядом плачет ребенок или приближаются шаги хищника. Мозг может быстро перейти с «автопилота» на систему «ручного управления», которая разбудит нас в чрезвычайной ситуации.

Однако в современном мире древняя, врожденная готовность к пробуждению постоянно срабатывает в ситуациях, не угрожающих жизни, таких как волнение перед экзаменом или переживания из-за нехватки денег. До промышленной революции, которая подарила нам будильники и фиксированный график работы, люди часто могли противодействовать бессоннице, просто поспав утром подольше. Теперь такой возможности нет. И если вы один из тех, кто гордится способностью быстро заснуть почти где угодно, то лучше не хвастайтесь – это признак острого дефицита сна, особенно если вам еще нет сорока.

Сегмент мозга, первым страдающий от недосыпа, – префронтальная кора, ответственная за принятие решений и поиск выхода из затруднительных ситуаций. Недоспавшие люди более раздражительны, капризны и иррациональны. «По-видимому, недостаток сна в какой-то степени влияет на все познавательные функции мозга», – считает Кьяра Чирелли, нейробиолог из Института сна и сознания в штате Висконсин. Известно, что попавшие в полицию недоспавшие люди готовы признать любые обвинения в обмен на сон.

  • Сон: новые факты о главном
    Сон воспринимается как прерывание деятельной жизни, однако самое настоящее зло — хроническая бессонница. В Японии около 40 процентов населения спит менее шести часов в сутки. Сон в общественном месте, как в этом круглосуточном кафе в Токио, считается естественным и не вызывает осуждения окружающих.

Каждый человек, спящий менее шести часов в сутки, имеет склонность к депрессии, психозу и инсульту. Недосып также напрямую связан с ожирением: без достаточного отдыха в организме в избытке вырабатывается грелин, «гормон голода», который заставляет человека есть больше, чем нужно. Доказать причинно-следственную связь в таких случаях – сложная задача, поскольку необходимые для этого эксперименты нельзя проводить на людях. Но ясно, что бессонница ослабляет весь организм.

Послеобеденный сон не решает проблему; не решают ее и медицинские препараты. «Сон не однороден, – объясняет Джеффри Элленбоген, сомнолог из Университета Джона Хопкинса, консультирующий компании по вопросам взаимосвязи высокой производительности и здорового отдыха сотрудников. – Сон – не марафон; он больше похож на десятиборье. Идея манипулировать сном с помощью лекарств и приборов выглядит заманчивой, но мы еще недостаточно знаем об этом процессе, чтобы пытаться искусственно управлять им, – это слишком рискованно».

Конечно, если бы мы могли просто отменить ненужные части сна, это прибавило бы несколько десятилетий к нашей сознательной жизни. На заре сомнологии, в 1930–1940-е годы, некоторые ученые даже считали, что вторая половина ночи бесполезна для отдыха, и можно вовсе не спать в это время. Позже выяснилось, что как раз в этот период мы оказываемся во власти сколь необычной, столь и необходимой формы сна, которая, по сути, представляет собой особенный тип сознания.

  • На фотопортретах, сделанных на ночных улицах Токио в сиянии неоновых вывесок, видна радуга цветов: одни способны возбуждать, другие — расслаблять.
  • Это хаотичное и сбивающее с толку воздействие нарушает естественную смену света и тьмы, к которой человеческий организм приспосабливался миллионы лет.
  • В лаборатории Стивена Локли в бостонском Brigham and Women’s Hospital изучают, как световые волны разного диапазона через сетчатку глаза влияют на мозг, поведение и физиологию.
  • По словам Локли, ночью лучше использовать свет с преобладанием красного спектра, потому что он меньше всего повышает активность мозга и влияет на биологические часы.

Быстрый сон

Пребывая в состоянии безумия, мы мечтаем, летаем и падаем – хотя можем этого и не помнить. 

Сон с быстрым движением глаз, или быстрый сон, был открыт лишь в 1953 году Юджином Асерински и Натаниэлем Клейтманом из Чикагского университета. Прежде, из-за отсутствия отличительных признаков на ранних снимках ЭЭГ, быстрому сну не придавали особого значения, считая вариацией первой стадии. Но после того как были зафиксированы характерные движения глаз и сопровождающий эти движения прилив крови к половым органам, стало понятно, что самые яркие сновидения случаются как раз на стадии быстрого сна, и это был прорыв в сомнологии.

Обычно здоровый сон вначале проходит через четыре стадии, затем происходит мгновенное возвращение к бодрствованию, и далее следуют от пяти до двадцати минут быстрого сна. С каждым последующим циклом время быстрого сна увеличивается примерно вдвое. Сомнологи полагают, что определенная последовательность медленного и быстрого сна оптимизирует наше физическое и умственное восстановление. На клеточном уровне во время быстрого сна активизируется синтез белков, необходимых для функционирования организма.

Каждый раз, переживая стадию быстрого сна, мы буквально сходим с ума. Психоз – это состояние, характеризующееся галлюцинациями. Некоторые сомнологи говорят, что сновидения и есть разновидность психоза: мы полностью уверены, что видим то, чего нет, и мы принимаем как должное, что время, место и даже люди могут трансформироваться или неожиданно исчезать.

От древних греков до гадалок и Зигмунда Фрейда – много веков сновидения были исполнены очарования и окутаны тайной, их воспринимали как сообщения от богов или от подсознания. Сегодня многие эксперты-сомнологи не интересуются конкретными образами и событиями в снах, считая сновидения результатом хаотичных нейронных импульсов. Даже если они преисполнены эмоций, то смысловой нагрузки лишены. Только после пробуждения мозг в поисках смысла быстро «сшивает» сюжет из беспорядочных обрывков.

Впрочем, не все специалисты разделяют это мнение. «Содержание сновидений, – говорит Роберт Стикголд из Гарварда, – является частью возникшего в ходе эволюции механизма для оценки свежих воспоминаний и их пользы в последующей жизни».

Даже если вы не можете вспомнить ни одного сна, вы все равно их видите. Отсутствие воспоминаний о сновидениях на самом деле признак здорового сна. Благодаря новым технологиям удалось определить, что происходит на физическом и химическом уровнях, когда нам что-то снится на стадии медленного сна, однако считается, что такие сны больше похожи на увертюры к большим представлениям. Только во время быстрого сна на нас обрушивается вся мощь ночного безумия.

Каждый раз, переживая стадию быстрого сна, мы буквально сходим с ума. Психоз – это состояние, характеризующееся галлюцинациями. Некоторые сомнологи говорят, что сновидения и есть разновидность психоза.
Часто говорят, что сны являются мгновенными вспышками, но это не так: они занимают почти всю фазу быстрого сна, около двух часов за ночь, хотя этот показатель уменьшается по мере старения – возможно, потому что с возрастом наш мозг становится менее гибким, обучается во время бодрствования хуже и получает меньше информации для обработки в период сна. Новорожденные дети спят до 17 часов в день и проводят около половины этого времени в состоянии, подобном быстрому сну. А еще около месяца в утробе матери (вероятно, с 26-й недели беременности) плод пребывает в состоянии, очень похожем на быстрый сон. Считается, что все время, проведенное в состоянии быстрого сна, что-то вроде тестирования программного обеспечения для мозга, подготовки к полномасштабному запуску. Этот процесс называется кортикализацией функций. И это не что иное, как активация ума.

Температура тела во время быстрого сна остается на самом низком уровне. Сердцебиение, по сравнению с другими стадиями сна, учащается. Мышцы, за несколькими исключениями – глаза, уши, сердце, диафрагма – обездвижены. К сожалению, это не мешает некоторым храпеть: это проклятие для соседа по постели (и причина создания сотен приспособлений против храпа) вызвано тем, что турбулентный поток воздуха вибрирует в расслабленных тканях горла или носа. Во время быстрого сна у нас полностью пропадает способность к реакции на раздражители, может непроизвольно открываться рот. И тем не менее мозг способен убедить нас, что мы катаемся на облаках или сражаемся с драконами.

Вера в невероятное объясняется тем, что во время быстрого сна логические центры и области самоконтроля почти отключаются. Выработка двух особых веществ, серотонина и норадреналина, полностью останавливается. Поскольку эти нейромедиаторы позволяют клеткам мозга общаться, и без них наша способность учиться и запоминать новую информацию была бы сильно нарушена, мы оказываемся в состоянии химически измененного сознания. При этом мозг полностью активен, поглощая столько же энергии, сколько в период бодрствования.

  • Сон: новые факты о главном
    В Швеции у сотен детей иммигрантов, чьим семьям угрожает депортация, проявляется синдром отстраненности — расстройства, при котором ребенок уходит от реальности, не реагирует даже на болезненные раздражители, и его приходится кормить через зонд — иногда в течение многих лет. «Сейчас она уже не страдает», — говорит врач Элизабет Хулткранц о десятилетней Лейле Ахмед, сирийской беженке.

Быстрым сном управляет лимбическая система – дикие джунгли разума, где возникают некоторые из основных инстинктов. Фрейд был прав, сны действительно соотносятся с нашими примитивными эмоциями – половым влечением, агрессией и страхом, но также и с восторгом, радостью и любовью. Хотя кажется, что нам снится больше кошмаров, чем приятных сновидений, это, скорее всего, неверно. Кошмары просто с большей вероятностью приводят в действие систему стремительного пробуждения мозга.

Во время быстрого сна особенно активен варолиев мост – похожая на валик часть стволового мозга. Электрические импульсы от варолиева моста часто направлены на участок мозга, управляющий мышцами глаз, поэтому глазные яблоки быстро поворачиваются из стороны в сторону, хотя веки остаются закрытыми. То же самое можно сказать и про те области мозга, которые ответственны за движение, поэтому во сне часто возникает ощущение полета или падения. Мы видим цветные сны, если мы не слепы с рождения, и в этом случае сны не имеют визуальных образов, но остаются эмоционально насыщенными. Мужские и женские сны, по всей видимости, эмоционально схожи. Каждый раз, когда мужчина видит сон, даже если он не эротический, у него возникает эрекция; у женщин кровеносные сосуды во влагалище насыщаются кровью. И хотя мы спим, какими бы абсурдными ни были наши сны, мы почти всегда убеждены, что бодрствуем. В голове человека находится величайшая машина виртуальной реальности.

Конец быстрого сна обычно отмечается кратким пробуждением. Если мы просыпаемся естественным образом, без будильника, последнее сновидение часто завершает отдых. А помогает пробуждению дневной свет: когда свет просачивается сквозь веки и достигает сетчатки, сигнал об этом посылается в глубинную область мозга – супрахиазмальное ядро (СХЯ), а мы открываем глаза и возвращаемся к реальной жизни.

Или нет? Возможно, самая замечательная вещь, связанная с быстрым сном, заключается в том, что мозг может работать независимо от наличия или отсутствия внешних раздражителей. Как художник, устроившийся в тайной студии. Во сне, точнее в первый период быст-рого сна, самый сложный и совершенный инструмент, известный миру, свободен делать и видеть что пожелает. Для мозга это, можно сказать, время игр. Некоторые ученые полагают, что именно на стадии быстрого сна мы становимся особенно умными, проницательными, творческими и свободными. Сон – время, когда мы по-настоящему живем.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№181, октябрь 2018).
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