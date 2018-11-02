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Айсберг в форме гроба плывет навстречу своей гибели
23 сентября один из астронавтов, работающих на борту МКС, сделал снимок необычного айсберга.
Анастасия Баринова
2 ноября 2018 в 15:41
В 2000 году от шельфового ледника Росса в результате механической абляции откололся самый большой известный на данный момент айсберг B-15 площадью свыше 11000 км², что примерно в 3 раза больше Ингушетии или в 4 раза больше Москвы. Со временем айсберг развалился на части, и каждая из них продолжила свой самостоятельный путь по Антарктике.
Весной 2005 года один из осколков, айсберг B-15A, достигал 115 километров в длину при площади более 2500 км²: это делало его крупнейшим наблюдаемым на тот момент айсбергом. А другой осколок, B-15T, был недавно замечен на участке между Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами. Его отличие от остальных плавающих кусков льда – «устрашающие» очертания.
Эксперты NASA напоминают, что айсберги шельфовых ледников, достигая 35-50 метров в высоту, имеют значительные размеры, горизонтальную поверхность и ровные боковые стенки. B-15T на протяжении почти двух десятков лет кружил в холодных водах Антарктического циркумполярного течения, и там в результате столкновений со скалистым побережьем и другими айсбергами приобрел свою форму.
И хотя сходство с гробом – безусловно, чистая случайность, глыба льда вскоре действительно умрет. Об этом говорит тот факт, что вокруг него больше нет морского льда – айсберг уже достиг Южной Атлантики. А с приближением лета в Южном полушарии температура воды будет расти, ускоряя процесс его исчезновения. Посмотрите на другой необычный айсберг: идеально прямоугольный.
Весной 2005 года один из осколков, айсберг B-15A, достигал 115 километров в длину при площади более 2500 км²: это делало его крупнейшим наблюдаемым на тот момент айсбергом. А другой осколок, B-15T, был недавно замечен на участке между Южной Георгией и Южными Сандвичевыми островами. Его отличие от остальных плавающих кусков льда – «устрашающие» очертания.
Эксперты NASA напоминают, что айсберги шельфовых ледников, достигая 35-50 метров в высоту, имеют значительные размеры, горизонтальную поверхность и ровные боковые стенки. B-15T на протяжении почти двух десятков лет кружил в холодных водах Антарктического циркумполярного течения, и там в результате столкновений со скалистым побережьем и другими айсбергами приобрел свою форму.
И хотя сходство с гробом – безусловно, чистая случайность, глыба льда вскоре действительно умрет. Об этом говорит тот факт, что вокруг него больше нет морского льда – айсберг уже достиг Южной Атлантики. А с приближением лета в Южном полушарии температура воды будет расти, ускоряя процесс его исчезновения. Посмотрите на другой необычный айсберг: идеально прямоугольный.