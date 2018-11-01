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Какие астрономические события ожидают нас в ноябре
Главное событие ночного ноябрьского неба — метеорный поток Леониды, один из крупнейших за весь год.
Анастасия Баринова
1 ноября 2018 в 19:52
В ноябре ночи нередко бывают ясными, и тогда можно увидеть все яркие звёзды зимних созвездий. В полночь на востоке из-за горизонта поднимается созвездие Льва с яркой звездой Регулом, а на северо-западе видны созвездия Лиры и Лебедя. Большая Медведица располагается на северо-востоке высоко над горизонтом. В южной части неба, недалеко от зенита, можно полюбоваться созвездием Персея, на юго-востоке высоко видны Близнецы, под ними – Малый Пес, а вблизи горизонта – ярчайшая звезда всего неба Сириус (альфа Большого Пса).
Весь месяц, с 6 по 30 ноября, небо будет украшать метеорный поток Леониды, получивший свое имя в честь созвездия Льва, в котором располагается его радиант. Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца. Максимума своего действия метеорный поток достигнет в ночь с 17 на 18 ноября 2018 года (в 01:00 мск): в это время ожидается до 15 метеоров в час. Между тем интенсивность потока в разные годы отличается: так, в 1966 году за час наблюдалось до 10 000 метеоров – это почти 30 падающих звёзд за секунду! Полнолуние наступит 23 ноября, а в последний день месяца естественный спутник Земли окажется в фазе последней четверти. Солнце, двигаясь по созвездию Весов, 23 ноября пересечет границу созвездия Скорпиона, и после войдет в созвездие Змееносца – 29 ноября.
Продолжительность дня в северном полушарии Земли уже близка к минимальной: в начале месяца она составляет 9 часов 12 минут, а к концу – 7,5 часов (данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за месяц уменьшится с 19° до 12°).
Среди памятных дат астрономического календаря нельзя не отметить 3 ноября: в этот день 1957 года на околоземной орбите, за границами земной атмосферы, впервые в истории оказалось первое теплокровное животное – собака Лайка. Так началась эра космических путешествий с экипажем на борту. А 12 ноября 2014 года впервые в мире была совершена посадка на ядро кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.
Весь месяц, с 6 по 30 ноября, небо будет украшать метеорный поток Леониды, получивший свое имя в честь созвездия Льва, в котором располагается его радиант. Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля – Туттля, которая каждые 33 года совершает оборот вокруг Солнца. Максимума своего действия метеорный поток достигнет в ночь с 17 на 18 ноября 2018 года (в 01:00 мск): в это время ожидается до 15 метеоров в час. Между тем интенсивность потока в разные годы отличается: так, в 1966 году за час наблюдалось до 10 000 метеоров – это почти 30 падающих звёзд за секунду! Полнолуние наступит 23 ноября, а в последний день месяца естественный спутник Земли окажется в фазе последней четверти. Солнце, двигаясь по созвездию Весов, 23 ноября пересечет границу созвездия Скорпиона, и после войдет в созвездие Змееносца – 29 ноября.
Продолжительность дня в северном полушарии Земли уже близка к минимальной: в начале месяца она составляет 9 часов 12 минут, а к концу – 7,5 часов (данные справедливы для широты Москвы, где полуденная высота Солнца за месяц уменьшится с 19° до 12°).
Среди памятных дат астрономического календаря нельзя не отметить 3 ноября: в этот день 1957 года на околоземной орбите, за границами земной атмосферы, впервые в истории оказалось первое теплокровное животное – собака Лайка. Так началась эра космических путешествий с экипажем на борту. А 12 ноября 2014 года впервые в мире была совершена посадка на ядро кометы 67P/Чурюмова-Герасименко.