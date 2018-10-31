Прощай, «Кеплер»! NASA отключает знаменитый космический телескоп
Это конструкция 4,7 на 2,7 метра с солнечной батареей, радиатором, антенной, встроенной памятью на 16 Гб и чувствительным оком – фотометром из 42 глазков-матриц. 2
Слева – око «Кеплера», справа – первая фотография, которую он сделал. Фото: NASA
30 ноября NASA официально заявило, что «Кеплер» прекращает миссию: на этой или следующей неделе его передатчик и все бортовые приборы будут отключены командой с Земли (это нужно, чтобы будущие сигналы списанного аппарата не мешали исследованиям). После этого аппарат будет вечно дрейфовать на той же орбите.
Причина? После 9 лет в космосе аппарат израсходовал все 12 литров горючего, что были на борту. Теперь миниатюрные ракетные двигатели больше не могут корректировать положение телескопа. «Кеплер» попросту стал неуправляемым.
Космическая обсерватория NASA «Кеплер» (Kepler) была запущена 6 марта 2009 года. Свое имя аппарат получил в честь немецкого математика и астронома, открывшего законы движения планет. На момент своего запуска «Кеплер» обладал самой большой цифровой камерой из всех аппаратов в дальнем космосе.
Главной целью «Кеплера» был поиск подобных Земле планет за пределами Солнечной системы (то есть скалистых, а не газовых планет, на которых может быть вода в жидком состоянии). Наблюдая одновременно за 150 000 звёзд, аппарат регистрировал малейшие колебания их яркости – далекие «затмения» светил их планетами-спутниками.
За первые три с половиной года работы телескоп сделал очень важные наблюдения: в частности, были обнаружены тысячи новых объектов, из которых по крайней мере 2 662 оказались экопланетами. Благодаря Кеплеру, учёные установили, что другие звёздные системы изобилуют крупными скалистами планетами размером от Земли до Нептуна, а расстояния между орбитами планет могут быть сильно меньше, чем в нашей системе.
Некоторые из планет, которые нашёл телескоп.
В 2013 году вышел из строя один из четырёх двигателей-маховиков (они нужны для точного наведения обсерватории: их инерционный импульс корректировал положение «Кеплера» в пространстве).
Ученым удалось восстановить ориентацию телескопа, и в 2014 году началась новая миссия K2. В общей сложности за 9,6 проведенных в космосе лет аппарат предоставил данные о 530 506 звёздах.
В марте 2018 года стало ясно, что космическая обсерватория полностью исчерпала свои ресурсы.
Теперь поиском экзопланет занимается космический телескоп TESS, запущенный в апреле.
Сноски:
1) По крайней мере, таково было расстояние от Земли до телескопа был в марте этого года – NASA. Для сравнения мы даём среднее расстояние до Луны.
2) Подробнее об устройстве «Кеплера» – здесь.
Главной целью «Кеплера» был поиск подобных Земле планет за пределами Солнечной системы (то есть скалистых, а не газовых планет, на которых может быть вода в жидком состоянии). Наблюдая одновременно за 150 000 звёзд, аппарат регистрировал малейшие колебания их яркости — далекие «затмения» светил их планетами-спутниками.
За первые три с половиной года работы телескоп сделал очень важные наблюдения: в частности, были обнаружены тысячи новых объектов, из которых по крайней мере 2 662 оказались экопланетами. Благодаря Кеплеру, учёные установили, что другие звёздные системы изобилуют крупными скалистами планетами размером от Земли до Нептуна, а расстояния между орбитами планет могут быть сильно меньше, чем в нашей системе.
Некоторые из планет, которые нашёл телескоп.
В 2013 году вышел из строя один из четырёх двигателей-маховиков (они нужны для точного наведения обсерватории: их инерционный импульс корректировал положение «Кеплера» в пространстве).
Ученым удалось восстановить ориентацию телескопа, и в 2014 году началась новая миссия K2. В общей сложности за 9,6 проведенных в космосе лет аппарат предоставил данные о 530 506 звёздах.
В марте 2018 года стало ясно, что космическая обсерватория полностью исчерпала свои ресурсы.
По заявлению NASA, «Кеплер» превзошел все ожидания, показав множество новых планет и открыв новое огромное поле исследований: собранных им данных учёным хватит на 10 лет вперёд.
Теперь поиском экзопланет занимается космический телескоп TESS, запущенный в апреле.
Сноски:
1) По крайней мере, таково было расстояние от Земли до телескопа был в марте этого года — NASA. Для сравнения мы даём среднее расстояние до Луны.
2) Подробнее об устройстве «Кеплера» — здесь.