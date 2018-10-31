  • Археологи совершили открытие благодаря грабителям
  • Археологи совершили открытие благодаря грабителям
    Фото: Colchester Archaeological Trust
Наука

Археологи совершили открытие благодаря грабителям

Преступники, укравшие из деревенского магазина банкомат, помогли ученым найти скрытые артефакты и исследовать архитектуру средневековой Англии.
Анастасия Баринова
31 октября 2018 в 16:38
10 декабря 2017 года в деревне Дедхем на востоке Англии было совершено ограбление: протаранив с помощью пикапа витрину магазина, грабители выломали стоявший внутри банкомат и скрылись на другой машине. Владельцы поврежденного магазина были вынуждены его ремонтировать, но перед этим попросили археологов дать заключение о состоянии здания – ведь дом был достаточно старым.

Не ограничившись поверхностным визуальным осмотром, ученые решили провести раскопки. И не прогадали: в результате был найден деревянный фундамент дома, заложенный не позднее 1520 года. Поверх этого фундамента и было надстроено современное здание магазина. Кроме того, археологи обнаружили средневековый очаг и остатки внутреннего крыльца XV века. Специалисты отмечают, что эта конструкция редко встречалась в Англии до правления королевы Елизаветы. Среди наиболее интересных артефактов, найденных по вине преступников, оказался двуручный котел на треноге, датируемый концом XVI – началом XVIII вв. и зарытый перед одним из входов – в Средневековье люди верили, что это не позволит злым силам проникнуть в дом.

Ученые полагают, что в XVI веке здание, располагающееся напротив храма, принадлежало богатому купцу. Сейчас продолжаются работы по укреплению фасада, а полиция продолжает искать виновных в дерзком ограблении магазина. Посмотрите, как обезьяна совершила налет на ювелирную лавку.

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