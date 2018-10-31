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Археологи совершили открытие благодаря грабителям
Преступники, укравшие из деревенского магазина банкомат, помогли ученым найти скрытые артефакты и исследовать архитектуру средневековой Англии.
Анастасия Баринова
31 октября 2018 в 16:38
10 декабря 2017 года в деревне Дедхем на востоке Англии было совершено ограбление: протаранив с помощью пикапа витрину магазина, грабители выломали стоявший внутри банкомат и скрылись на другой машине. Владельцы поврежденного магазина были вынуждены его ремонтировать, но перед этим попросили археологов дать заключение о состоянии здания – ведь дом был достаточно старым.
Не ограничившись поверхностным визуальным осмотром, ученые решили провести раскопки. И не прогадали: в результате был найден деревянный фундамент дома, заложенный не позднее 1520 года. Поверх этого фундамента и было надстроено современное здание магазина. Кроме того, археологи обнаружили средневековый очаг и остатки внутреннего крыльца XV века. Специалисты отмечают, что эта конструкция редко встречалась в Англии до правления королевы Елизаветы.
Ученые полагают, что в XVI веке здание, располагающееся напротив храма, принадлежало богатому купцу. Сейчас продолжаются работы по укреплению фасада, а полиция продолжает искать виновных в дерзком ограблении магазина. Посмотрите, как обезьяна совершила налет на ювелирную лавку.
Не ограничившись поверхностным визуальным осмотром, ученые решили провести раскопки. И не прогадали: в результате был найден деревянный фундамент дома, заложенный не позднее 1520 года. Поверх этого фундамента и было надстроено современное здание магазина. Кроме того, археологи обнаружили средневековый очаг и остатки внутреннего крыльца XV века. Специалисты отмечают, что эта конструкция редко встречалась в Англии до правления королевы Елизаветы.
Среди наиболее интересных артефактов, найденных по вине преступников, оказался двуручный котел на треноге, датируемый концом XVI – началом XVIII вв. и зарытый перед одним из входов – в Средневековье люди верили, что это не позволит злым силам проникнуть в дом.
A mercantile house dating to the 1520s has been revealed in southeast England’s historic village of Dedham after a gang of thieves drove a car into the wall of a supermarket in an effort to break into an automatic cash machine. https://t.co/ND5UGXBmB2 pic.twitter.com/HnSlsK8wyx— Archaeology Magazine (@archaeologymag) 29 октября 2018 г.
Ученые полагают, что в XVI веке здание, располагающееся напротив храма, принадлежало богатому купцу. Сейчас продолжаются работы по укреплению фасада, а полиция продолжает искать виновных в дерзком ограблении магазина. Посмотрите, как обезьяна совершила налет на ювелирную лавку.