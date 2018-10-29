  • Таинственные стражи: археологи нашли в Перу идолов в масках
    Фото: Ministerio de Cultura La Libertad/YouTube
  • Таинственные стражи: археологи нашли в Перу идолов в масках
    Фото: Ministerio de Cultura La Libertad/YouTube
  • Таинственные стражи: археологи нашли в Перу идолов в масках
    Фото: Ministerio de Cultura La Libertad/YouTube
  • Таинственные стражи: археологи нашли в Перу идолов в масках
    Фото: Ministerio de Cultura La Libertad/YouTube
  • Таинственные стражи: археологи нашли в Перу идолов в масках
Наука

Таинственные стражи: археологи нашли в Перу идолов в масках

Исследуя Чан-Чан, крупнейший южноамериканский город доколумбовой эры, ученые обнаружили 19 деревянных скульптур — «стражей» цитадели.
Анастасия Баринова
29 октября 2018 в 19:36
Министерство культуры Перу рассказало о результатах археологической экспедиции, проходившей летом 2018 года в Чан-Чане, бывшем центре доколумбовой культуры чиму и столице древнего индейского государства Чимор. Город возник около 850 года н.э. и занимал около 20 кв.километров. В период наибольшего расцвета в нем жило примерно 60 тысяч человек. Центр Чан-Чана был отдан под цитадели – укрепления богатых и влиятельных представителей высшего класса. В их стенах хранились золото, серебро и керамические изделия.

В XV веке Чан-Чан был захвачен инками, а затем остатки былой роскоши разграбили испанцы. Свой вклад в разрушение исторического памятника также внес феномен Эль-Ниньо: осадки и бури становятся все сильнее, и древние постройки не выдерживают их натиска. До наших дней дошли лишь остатки десяти цитаделей, окруженных кирпичной стеной. Несмотря на то, что значительная часть наследия высокоразвитой культуры чиму утрачена, в 1986 году Чан-Чан отнесли ко Всемирному наследию ЮНЕСКО, а раскопки здесь ведутся еще с 1969 года.

Недавнее открытие в одной из цитаделей Чан-Чана оказалось сенсационным: археологи нашли 19 деревянных идолов, на которых были надеты маски, созданные из глины и раздробленных раковин моллюсков. По предварительным оценкам, скульптуры высотой около 70 сантиметров были изготовлены в 1100-1300 годах. Они были установлены в нишах 33-метрового коридора, который вел в церемониальную часть здания. В руках к некоторых из них был скипетр, а за спиной – круглые объекты: возможно, щиты. Это позволило ученым предположить, что идолы изображали неусыпных стражей.


Кроме того, в коридоре были найдены глиняные изображения рыболовных сетей, волн, а также похожего на кошку «лунного животного» – чиму боготворили луну даже больше, чем солнце

Находка была сделана в рамках реставрации стен комплекса Утж-Ан, которая началась в июне 2017 года и завершится в мае 2020 года. Узнайте о зловещем детском жертвоприношении чиму.

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