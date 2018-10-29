Таинственные стражи: археологи нашли в Перу идолов в масках
В XV веке Чан-Чан был захвачен инками, а затем остатки былой роскоши разграбили испанцы. Свой вклад в разрушение исторического памятника также внес феномен Эль-Ниньо: осадки и бури становятся все сильнее, и древние постройки не выдерживают их натиска. До наших дней дошли лишь остатки десяти цитаделей, окруженных кирпичной стеной. Несмотря на то, что значительная часть наследия высокоразвитой культуры чиму утрачена, в 1986 году Чан-Чан отнесли ко Всемирному наследию ЮНЕСКО, а раскопки здесь ведутся еще с 1969 года.
Недавнее открытие в одной из цитаделей Чан-Чана оказалось сенсационным: археологи нашли 19 деревянных идолов, на которых были надеты маски, созданные из глины и раздробленных раковин моллюсков. По предварительным оценкам, скульптуры высотой около 70 сантиметров были изготовлены в 1100-1300 годах. Они были установлены в нишах 33-метрового коридора, который вел в церемониальную часть здания. В руках к некоторых из них был скипетр, а за спиной – круглые объекты: возможно, щиты. Это позволило ученым предположить, что идолы изображали неусыпных стражей.
Кроме того, в коридоре были найдены глиняные изображения рыболовных сетей, волн, а также похожего на кошку «лунного животного» – чиму боготворили луну даже больше, чем солнце
Находка была сделана в рамках реставрации стен комплекса Утж-Ан, которая началась в июне 2017 года и завершится в мае 2020 года. Узнайте о зловещем детском жертвоприношении чиму.
Недавнее открытие в одной из цитаделей Чан-Чана оказалось сенсационным: археологи нашли 19 деревянных идолов, на которых были надеты маски, созданные из глины и раздробленных раковин моллюсков. По предварительным оценкам, скульптуры высотой около 70 сантиметров были изготовлены в 1100—1300 годах. Они были установлены в нишах 33-метрового коридора, который вел в церемониальную часть здания. В руках к некоторых из них был скипетр, а за спиной — круглые объекты: возможно, щиты. Это позволило ученым предположить, что идолы изображали неусыпных стражей.
Кроме того, в коридоре были найдены глиняные изображения рыболовных сетей, волн, а также похожего на кошку «лунного животного» — чиму боготворили луну даже больше, чем солнце
Находка была сделана в рамках реставрации стен комплекса Утж-Ан, которая началась в июне 2017 года и завершится в мае 2020 года. Узнайте о зловещем детском жертвоприношении чиму.