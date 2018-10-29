  • Как взрывается метеор: редкое видео
    Фото: Video.foxnews.com
  • Как взрывается метеор: редкое видео
    Фото: Video.foxnews.com
Наука

Как взрывается метеор: редкое видео

Британский фотограф отправился снимать звездное небо и 900-летние руины, а получил кадры, которые можно «сделать лишь раз в жизни».
Анастасия Баринова
29 октября 2018 в 15:25
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В октябре небо бывает украшено метеорным потоком Ориониды, и Ник Джексон – житель британского города Ладлоу в графстве Шропшир – решил запечатлеть звездные треки. Одно из правил такой съемки – красивый передний план. Ник выбрал для этого расположенный неподалеку замок Клан (Clun Castle), основанный в XII веке. 

Установив и настроив аппаратуру, он приступил к съёмке. Вдруг над замком появился и взорвался метеор. Фотограф успел заметить его, но не мог проверить, попал ли он в кадр.  

Оставалось только надеяться, что камера не пропустила яркий небесный объект. Надежда оправдалась: результатом того, что Ник «оказался в нужное время в нужном месте», стало таймлапс-видео, составленное из 30 фотографий.

  

«Сделать подобные кадры можно лишь раз в жизни», – считает Джексон. «Причина, по которой мы, фотографы, выходим и мерзнем посреди ночи, заключается в том, что мы одержимы красотой и покоем ночного неба. И когда вы наконец видите нечто подобное, это производит огромное впечатление», – говорит автор видео.

Узнайте секреты съёмки ночного неба.

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