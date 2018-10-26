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Необычное облако над вулканом Марса: откуда оно взялось?
Над древним марсианским вулканом заметили странное облако. Он что, извергается? (На самом деле нет.)
Анастасия Баринова
26 октября 2018 в 18:37
13 сентября орбитальная станция Mars Express сфотографировала необыкновенное облако поблизости от экватора Красной планеты. Эту узкую, но длинную (1500 км по состоянию на 10 октября) светлую полоску можно было разглядеть даже с Земли – с помощью телескопа, разумеется.
Рядовой наблюдатель мог бы решить, что из потухшего щитового вулкана Арсия на запад тянется шлейф из дыма и пепла.
Арсия, кстати, один из крупнейших вулканов в Солнечной системе: её высота составляет почти 19 км, диаметр – около 450 км, а кальдера достигает 120 км в поперечнике.
Но облако появилось вовсе не из жерла Арсии. Ученые поясняют, что на Марсе не было извержений уже несколько миллионов лет, поэтому такие облака – не следствие вулканической активности.
По мнению экспертов, над горой сформировалась орографическая облачность. Это случается, когда воздушные массы преодолевают возвышенности. Влажность, образующаяся в областях пониженной температуры, конденсируется на частицах пыли, и в восходящих потоках образуются гряды облаков.
Орографическая облачность характерна для большей части марсианского года (его продолжительность составляет 687 земных суток), но но с приближением зимнего солнцестояния (16 октября в этом году) облака исчезают. Ученые уже наблюдали эти сезонные «ледяные облака» над Арсией в 2009, 2012 и 2015 годах.
Узнайте, выживут ли на Марсе земные микробы.
Рядовой наблюдатель мог бы решить, что из потухшего щитового вулкана Арсия на запад тянется шлейф из дыма и пепла.
Арсия, кстати, один из крупнейших вулканов в Солнечной системе: её высота составляет почти 19 км, диаметр – около 450 км, а кальдера достигает 120 км в поперечнике.
Но облако появилось вовсе не из жерла Арсии. Ученые поясняют, что на Марсе не было извержений уже несколько миллионов лет, поэтому такие облака – не следствие вулканической активности.
По мнению экспертов, над горой сформировалась орографическая облачность. Это случается, когда воздушные массы преодолевают возвышенности. Влажность, образующаяся в областях пониженной температуры, конденсируется на частицах пыли, и в восходящих потоках образуются гряды облаков.
Орографическая облачность характерна для большей части марсианского года (его продолжительность составляет 687 земных суток), но но с приближением зимнего солнцестояния (16 октября в этом году) облака исчезают. Ученые уже наблюдали эти сезонные «ледяные облака» над Арсией в 2009, 2012 и 2015 годах.
Узнайте, выживут ли на Марсе земные микробы.