В Черном море найден древнейший и неповрежденный затонувший корабль
Новая находка обещает стать самой интересной: древнегреческое торговое судно сохранилось практически неповрежденным несмотря на свой 2400-летний возраст. 23-метровый корабль с мачтой, рулями и скамьями для гребцов покоился на глубине около двух километров. В отсеках остались даже кости от рыб, которых ели моряки.
Заметить судно удалось с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. По мнению археологов, оно очень похоже на корабль из «Одиссеи» Гомера, изображенный на древнегреческой вазе Siren Vase, хранящейся в Британском музее.
We’re revealing the world’s oldest, most intact shipwreck today - lying at the bottom of the Black Sea - part of the fantastic #BlackSeaMap project! pic.twitter.com/OUQsHHEynB— Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) 23 октября 2018 г.
В настоящее время ведется исследование уникальной находки. На поверхность был поднят небольшой фрагмент древесины, и радиоуглеродный анализ показал, что судно относится к V веку до нашей эры – времени, когда греческие города-государства активно торговали по черноморскому и средиземноморскому побережьям.
Судно сохранилось идеально для своего возраста благодаря тому, что на глубинах ниже 182 метров в Черном море практически нет кислорода. Это подтверждает мнение ученых о том, что Черное море – кладезь для подводной археологии. Узнайте о других затонувших кораблях.
Заметить судно удалось с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. По мнению археологов, оно очень похоже на корабль из «Одиссеи» Гомера, изображенный на древнегреческой вазе Siren Vase, хранящейся в Британском музее.
В настоящее время ведется исследование уникальной находки. На поверхность был поднят небольшой фрагмент древесины, и радиоуглеродный анализ показал, что судно относится к V веку до нашей эры — времени, когда греческие города-государства активно торговали по черноморскому и средиземноморскому побережьям.
Судно сохранилось идеально для своего возраста благодаря тому, что на глубинах ниже 182 метров в Черном море практически нет кислорода. Это подтверждает мнение ученых о том, что Черное море — кладезь для подводной археологии. Узнайте о других затонувших кораблях.