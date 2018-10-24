Наука

В Черном море найден древнейший и неповрежденный затонувший корабль

Археологи нашли у побережья Болгарии самый древний затонувший корабль, известный истории. И он поразительно хорошо сохранился!
Анастасия Баринова
24 октября 2018 в 16:34
  • В Черном море найден древнейший и неповрежденный затонувший корабль
    Фото: Black Sea Maritime Archaeology Project/EEF Expeditions
Открытие совершено специалистами проекта The Black Sea Maritime Archaeology, посвященного исследованию Черного моря. За последние три года ученые нашли более 60 затонувших кораблей. Среди них – римское торговое судно с амфорами, которое датируется 200 годом до н.э., корабль времен Византийской империи, построенный около 800 года нашей эры, средневековые итальянские суда и корабли Османской империи.
Новая находка обещает стать самой интересной: древнегреческое торговое судно сохранилось практически неповрежденным несмотря на свой 2400-летний возраст. 23-метровый корабль с мачтой, рулями и скамьями для гребцов покоился на глубине около двух километров. В отсеках остались даже кости от рыб, которых ели моряки. Заметить судно удалось с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата. По мнению археологов, оно очень похоже на корабль из «Одиссеи» Гомера, изображенный на древнегреческой вазе Siren Vase, хранящейся в Британском музее.
  • В Черном море найден древнейший и неповрежденный затонувший корабль
    Фото: Britishmuseum.org

В настоящее время ведется исследование уникальной находки. На поверхность был поднят небольшой фрагмент древесины, и радиоуглеродный анализ показал, что судно относится к V веку до нашей эры – времени, когда греческие города-государства активно торговали по черноморскому и средиземноморскому побережьям.

Судно сохранилось идеально для своего возраста благодаря тому, что на глубинах ниже 182 метров в Черном море практически нет кислорода. Это подтверждает мнение ученых о том, что Черное море – кладезь для подводной археологии. Узнайте о других затонувших кораблях.

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