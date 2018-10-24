Откуда у древнеегипетской мумии необычные татуировки?
О наличии татуировок у древних египтян ученым было известно давно, но чаще всего обнаружить их удавалось только с помощью сканирования. Однако на этом теле изображение было таким ярким, что казалось нарисованным недавно.
Просканировав тело мумии, Энн Остин нашла еще около 30 татуировок. Они были скрыты под слоем бальзамирующих масел, поэтому оставались невидимыми. Практически все рисунки были на религиозную тематику: глаза бога Гора, корова в честь богини неба Хатхор, обезьяна как символ исцеления, цветок лотоса в знак бессмертия, и так далее. Особенно четкими были рисунки глаз.
«Вы можете смотреть на эту женщину с любого ракурса, и постоянно будете видеть пару божественных глаз, направленных на вас», – рассказывает биоархеолог. Многочисленные глаза Гора – узкие и обрамленные извилистыми линиями – наиболее естественно смотрелись бы на стенах храма, что заставило учёных задуматься: а не была ли найденная незнакомка три тысячи лет назад высокопоставленной религиозной фигурой? Согласно ныне подтвержденному выводу археологов, женщина и правда относилась к древнеегипетской элите – занимала высокую государственную должность или была жрицей. Она умерла в возрасте от 25 до 34 лет.
Некоторые изображения на ее теле были выбиты в очень болезненных местах: на этот шаг люди не шли ради обычного украшения тела, значит татуировки были символом статуса и приближали ее к божествам. Рисунки имели разную степень яркости, то есть наносились на протяжении всей ее жизни, по мере продвижения по «карьерной лестнице». Европейские археологи представили результаты своего исследования коллегам из Верховного совета по древностям Египта, и они подтвердили сделанные выводы.
Ученые также подчеркивают, что мумия не имеет аналогов в египтологии – до этого открытия все найденные нательные изображения представляли из себя линии и узоры.
«Вы можете смотреть на эту женщину с любого ракурса, и постоянно будете видеть пару божественных глаз, направленных на вас», — рассказывает биоархеолог. Многочисленные глаза Гора — узкие и обрамленные извилистыми линиями — наиболее естественно смотрелись бы на стенах храма, что заставило учёных задуматься: а не была ли найденная незнакомка три тысячи лет назад высокопоставленной религиозной фигурой? Согласно ныне подтвержденному выводу археологов, женщина и правда относилась к древнеегипетской элите — занимала высокую государственную должность или была жрицей. Она умерла в возрасте от 25 до 34 лет.
Некоторые изображения на ее теле были выбиты в очень болезненных местах: на этот шаг люди не шли ради обычного украшения тела, значит татуировки были символом статуса и приближали ее к божествам. Рисунки имели разную степень яркости, то есть наносились на протяжении всей ее жизни, по мере продвижения по «карьерной лестнице». Европейские археологи представили результаты своего исследования коллегам из Верховного совета по древностям Египта, и они подтвердили сделанные выводы.
Ученые также подчеркивают, что мумия не имеет аналогов в египтологии — до этого открытия все найденные нательные изображения представляли из себя линии и узоры.