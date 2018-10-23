  • Свитки Мертвого моря в Музее Библии оказались поддельными
    Фото: Museum of the Bible
  • Свитки Мертвого моря в Музее Библии оказались поддельными
    Фото: Museum of the Bible
  • Свитки Мертвого моря в Музее Библии оказались поддельными
    Фото: Museum of the Bible
Наука

Свитки Мертвого моря в Музее Библии оказались поддельными

Библейский музей, расположенный в США, отправил несколько своих экспонатов на экспертизу. По её результатам артефакты признаны поддельными.
Анастасия Баринова
23 октября 2018 в 20:01
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Осенью 2017 года в Вашингтоне начал работу частный музей Библии. Это одно из самых крупных собраний на библейскую тематику в мире, а создано они было при участии миллиардера Стива Грина.


Самые ценными артефактами в коллекции музея считались 16 фрагментов свитков Мертвого моря («Кумранских рукописей»).

 Изучением пяти из них занялись эксперты Федерального института исследования и тестирования материалов в Германии. Проанализировав состав чернил, материал, технику письма; проведя рентгенофлуоресцентный анализ и другие сканирования при помощи современной техники, ученые «обнаружили характеристики, несовместимые с древним происхождением».

 Эти артефакты больше не будут выставлять в музее, однако в общей сложности в его запасниках хранится 16 фрагментов. Теперь их ожидает столь же детальная проверка. Узнайте, где можно увидеть подлинные Кумранские рукописи.

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