13178
0
Идеально прямоугольный айсберг: как такое возможно
Природа может создавать идеально ровные формы.
Анастасия Баринова
22 октября 2018 в 16:53
8634
Глыбы льда, откалывающиеся от ледников и отправляющиеся в плавание, становятся айсбергами. Их форма зависит от происхождения: так, верхняя часть у айсбергов покровных ледников не бывает ровной: она наклонена наподобие односкатной крыши. Айсберги выводных ледников имеют выпуклую верхнюю поверхность, расчлененную трещинами. А для айсбергов шельфовых ледников характерна плоская горизонтальная поверхность с вертикальными боковыми стенками. Но даже среди всего многообразия айсбергов можно найти те, которые претендуют на статус идеальных.
В эти дни NASA проводит операцию IceBridge: съемку ледникового покрова Земли для того, чтобы изучать динамику его таяния. Неподалеку от шельфового ледника Ларсена С у побережья Антарктического полуострова в объектив попал идеально ровный прямоугольный айсберг: как будто его выпилили из ледяного массива по линейке.
В эти дни NASA проводит операцию IceBridge: съемку ледникового покрова Земли для того, чтобы изучать динамику его таяния. Неподалеку от шельфового ледника Ларсена С у побережья Антарктического полуострова в объектив попал идеально ровный прямоугольный айсберг: как будто его выпилили из ледяного массива по линейке.
Однако вмешательства человека не было, уверяют специалисты NASA. Поясняя, как происходит формирование такого айсберга, гляциолог из Университета Мэриленда Келли Брант приводит пример: ноготь, растущий слишком долго, в конце концов начинает трескаться, и для разлома характерны прямые линии. Подобные процессы на шельфовых ледниках и порождают столообразные айсберги – широкие и длинные глыбы льда с ровной поверхностью. По словам Брант, данный айсберг очень молод: его острые углы еще не сглажены ветром и волнами. Он нестабилен, и новые трещины могут образоваться на нем в любой момент. Посмотрите на другой айсберг, отколовшийся от ледника Ларсена С.
From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z— NASA ICE (@NASA_ICE) 17 октября 2018 г.