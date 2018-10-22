  • Началось изучение английской шхуны, затонувшей в Енисее
    Фото: Владислав Власов/Facebook
  • Началось изучение английской шхуны, затонувшей в Енисее
    Фото: Владислав Власов/Facebook
Наука

Началось изучение английской шхуны, затонувшей в Енисее

Красноярское отделение Русского географического общества организовало экспедицию на север региона для исследования акватории Енисея. Ошеломляющие находки не заставили себя ждать.
Анастасия Баринова
22 октября 2018 в 13:34
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В 2016 году экспедиция Красноярского краевого отделения РГО обнаружила полярную паровую шхуну «Темза», построенную в 1847 году в Англии. На этом судне ходил один из первых исследователей Северного морского пути, английский мореплаватель Джозеф Виггинс. Он несколько раз пытался пройти по Карскому морю, и, наконец, в 1876 году это ему удалось. Однако спустя год корабль сел на мель в районе современной Игарки.

Сбросив графит, подаренный местным купцом Михаилом Сидоровым за открытие входа в Енисей, «Темза» снялась с мели, но и это не помогло – к этому времени днище корабля примерзло к грунту. Виггинс продал корабль енисейским пароходовладельцам и отправил команду по суше в Англию, а шхуну затопило во время весеннего половодья. Даже после того, как фрагменты корабля были обнаружены, поднять их на поверхность ученые не смогли из-за плохого состояния.

Однако изучение судна возможно при помощи гидроакустического оборудования и другой специальной техники. В сентябре с этой целью была организована экспедиция, а сейчас ученые сообщают о первых результатах: расшифрованы снимки гидролокатора, на которых, предположительно, видны останки «Темзы». Данные еще предстоит дополнительно дешифровать, но это – не единственный результат первого этапа экспедиции.
Как рассказал пресс-секретарь красноярского отделения РГО Владислав Власов, исследование дна также позволило найти болиндер – самоходную баржу, интересную с точки зрения истории енисейского судостроения и развития судоходства по Северному морскому пути. Во время Великой Отечественной войны подобные небольшие суда с дизельными двигателями использовались для пассажирских и грузовых перевозок. Деревянный корпус судна и его небольшой размер позволяли проходить невредимыми мимо магнитных мин. Вся новая информация о находках будет заноситься в базу данных геоинформационной системы «Енисей-Арктика». Узнайте о затонувших кораблях Эгейского моря.

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