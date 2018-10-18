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NASA планирует отправить экспедицию к Венере
Венера — самая горячая планета в Солнечной системе, и она никогда не рассматривалась в качестве базы космонавтов. Однако отправить к ней людей (а может, и обеспечить их освоение земной ближайшей соседки) все же планируется.
Анастасия Баринова
18 октября 2018 в 16:37
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В 2014 году NASA представило план миссии по отправке людей к Венере, при этом высадка производиться не будет. Атмосферное давление на поверхности планеты в 92 раза больше, чем на поверхности Земли, и примерно равно давлению воды на глубине 900 метров. Ее средняя температура достигает +462 °С, а небо покрыто непрозрачным слоем облаков с высокой отражающей способностью, содержащих капли серной кислоты, что создает самый сильный парниковый эффект среди всех планет Солнечной системы.
Однако атмосфера Венеры при определенных условиях вполне подходит человеку. В частности, ее плотность может защитить астронавтов от ионизирующего излучения из космоса, а близкое расположение к Солнцу дает возможность эффективно генерировать энергию. Рассмотрев эти факторы, специалисты NASA предлагают создать дирижабли, которые будут парить в облаках Венеры на высоте от 50 до 60 километров – в нижних атмосферных слоях Земли условия примерно такие же, за исключением рассеянных капель серной кислоты. Таким образом, конструкция дирижабля должна быть устойчивой к коррозионному воздействию кислоты, и это – вполне посильная задача.
Миссия получила High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC). Дата ее реализации не называется, но план уже разработан. На первом этапе космический корабль доставит к Венере и раздует дирижабль длиной 31 м, который в беспилотном режиме отправится на разведку. Протестировав все необходимые технологии, дирижабль будет готов принять астронавтов. Первая экспедиция продлится 30 земных суток (не забываем, что на Венере сутки длятся столько же, сколько земной год), и в случае успеха пилотируемая миссия станет постоянной. Кстати, существует теория о том, что именно в облаках на Венере есть жизнь.
Однако атмосфера Венеры при определенных условиях вполне подходит человеку. В частности, ее плотность может защитить астронавтов от ионизирующего излучения из космоса, а близкое расположение к Солнцу дает возможность эффективно генерировать энергию. Рассмотрев эти факторы, специалисты NASA предлагают создать дирижабли, которые будут парить в облаках Венеры на высоте от 50 до 60 километров – в нижних атмосферных слоях Земли условия примерно такие же, за исключением рассеянных капель серной кислоты. Таким образом, конструкция дирижабля должна быть устойчивой к коррозионному воздействию кислоты, и это – вполне посильная задача.
Миссия получила High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC). Дата ее реализации не называется, но план уже разработан. На первом этапе космический корабль доставит к Венере и раздует дирижабль длиной 31 м, который в беспилотном режиме отправится на разведку. Протестировав все необходимые технологии, дирижабль будет готов принять астронавтов. Первая экспедиция продлится 30 земных суток (не забываем, что на Венере сутки длятся столько же, сколько земной год), и в случае успеха пилотируемая миссия станет постоянной. Кстати, существует теория о том, что именно в облаках на Венере есть жизнь.
Миссия получила High Altitude Venus Operational Concept (HAVOC). Дата ее реализации не называется, но план уже разработан. На первом этапе космический корабль доставит к Венере и раздует дирижабль длиной 31 м, который в беспилотном режиме отправится на разведку. Протестировав все необходимые технологии, дирижабль будет готов принять астронавтов. Первая экспедиция продлится 30 земных суток (не забываем, что на Венере сутки длятся столько же, сколько земной год), и в случае успеха пилотируемая миссия станет постоянной. Кстати, существует теория о том, что именно в облаках на Венере есть жизнь.