Новые тайны морского слизня, похожего на виноград: видео
Помимо цвета, S.smaragdinus воссоздал и форму своих любимых водорослей – каулерпы. В род Caulerpa входит до ста видов, многие из которых имеют причудливые извилистые листья. Некоторые напоминают виноград, и они широко распространены по тихоокеанской акватории, потому что практически никто из морских обитателей не любит лакомиться каулерпой. Выбрав именно эти водоросли в качестве своего рациона, описываемые моллюски со временем научились приобретать их форму и запах. Считается, что среда обитания и рацион даже запускают процесс метаморфозы из личинки моллюска во взрослую особь, во всем напоминающую гроздь спелого винограда. Рассмотреть его на растении практически невозможно, и ученые только недавно обнаружили, что все их знания об этом моллюске оказались неверными.
Новое исследование провели морские биологи из Малайзии и США – Лина Вонг (Leena Wong) и Патрик Круг (Patrick Krug). Они собирали образцы S.smaragdinus (для этого достаточно было нарвать любимых ими водорослей и следить, когда кажущиеся растениями экземпляры «начнут убегать»). Ученые также рассмотрели несколько музейных экспонатов и провели анализ ДНК.
Вывод оказался ошеломляющим: S.smaragdinus вообще не относится к роду моллюсков Stiliger, а животные, ранее известные под этим именем, являются представителями сразу пяти разных видов. Ученые решили отнести новые открытые виды к роду Sacoproteus – это название они придумали, отталкиваясь от имени греческого бога Протея, который был способен принимать совершенно разные обличья. Оказалось, что моллюски отличаются формой зубов и, соответственно, выбирают различные виды водорослей Caulerpa.
Авторы открытия не исключают, что заметили лишь «верхушку айсберга», а на самом деле среди этих мастеров камуфляжа скрывается значительно большее число разнообразных видов. Посмотрите на насекомое – малину с ножками.
Новое исследование провели морские биологи из Малайзии и США — Лина Вонг (Leena Wong) и Патрик Круг (Patrick Krug). Они собирали образцы S.smaragdinus (для этого достаточно было нарвать любимых ими водорослей и следить, когда кажущиеся растениями экземпляры «начнут убегать»). Ученые также рассмотрели несколько музейных экспонатов и провели анализ ДНК.
Вывод оказался ошеломляющим: S.smaragdinus вообще не относится к роду моллюсков Stiliger, а животные, ранее известные под этим именем, являются представителями сразу пяти разных видов. Ученые решили отнести новые открытые виды к роду Sacoproteus — это название они придумали, отталкиваясь от имени греческого бога Протея, который был способен принимать совершенно разные обличья. Оказалось, что моллюски отличаются формой зубов и, соответственно, выбирают различные виды водорослей Caulerpa.
Авторы открытия не исключают, что заметили лишь «верхушку айсберга», а на самом деле среди этих мастеров камуфляжа скрывается значительно большее число разнообразных видов. Посмотрите на насекомое — малину с ножками.