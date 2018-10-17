  • В Эгейском море исследуют десятки затонувших кораблей
    Фото: Vasilis Mentogianis/RPM Nautical Foundation
  • В Эгейском море исследуют десятки затонувших кораблей
    Фото: Vasilis Mentogianis/RPM Nautical Foundation
  • В Эгейском море исследуют десятки затонувших кораблей
    Фото: Vasilis Mentogianis/RPM Nautical Foundation
Наука

В Эгейском море исследуют десятки затонувших кораблей

В акватории греческого архипелага Фурни работает международная археологическая экспедиция. С 2015 года здесь было найдено 58 затонувших кораблей, из них пять — в сентябре 2018 года.
Анастасия Баринова
17 октября 2018 в 17:41
Архипелаг Фурни – это 13 небольших островов (площадь самых крупных – 31 и 10 км²) в Эгейском море. Находятся они всего в 40 км от турецких берегов, но последние сто с лишним лет считаются греческой территорией (с Первой Балканской войны 1912 года).

Предположительно, в эпоху античности его населяли представители рода ионийцев, которые снабжали мрамором город Милет на малоазийском побережье.

Торговые пути, соединявшие государства на берегах Черного и Эгейского морей с Кипром, Египтом и Левантом, пролегали мимо архипелага, и это позволило археологам предположить, что в его водах могут находиться интересные артефакты.

С 2015 года в акватории ведут подводные подводные раскопки специалисты из Министерства образования, культуры и спорта Греции и  организации RPM Nautical Foundation. Результаты не разочаровали ученых: уже к концу первого сезона здесь было найдено 22 затонувших корабля, а к настоящему времени их число достигло 58.


Все суда залегают на площади 44 км². Последние на настоящий момент открытия были совершены в сентябре. Это три корабля с грузом вина, продуктов и масла, относящиеся к периодам с IV-II вв. до нашей эры – V-VI вв. нашей эры. Еще два судна – более поздние: XVIII-XIX вв. Все они были найдены на небольшой глубине: от 10 до 40 метров. По этой причине некоторые суда уже были ограблены «черными археологами», а другие повреждены рыболовными сетями.



Среди наиболее интересных артефактов, найденных в сезоне-2018 – сделанная в Коринфе во II веке нашей эры терракотовая лампа с именем гончара.

Ученые не сомневаются, что акватория Фурни открыла не все свои секреты. В ближайших планах археологов – каталогизация находок с целью определить, какие из них стоит поднимать на поверхность, реставрировать и выставлять в музеях. Узнайте, где зародилась подводная археология.

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