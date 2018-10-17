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Жуткое пение шельфового ледника
Исследуя шельфовый ледник Росса в Антарктиде, ученые записали его «пение».
Анастасия Баринова
17 октября 2018 в 14:22
Ученые из Университета Колорадо изучали физические свойства шельфового ледника Росса – крупнейшей плавающей плиты льда в мире как по площади (приблизительно 487 000 км²), так и по толщине (от нескольких сотен метров до километра). Если ледник начнет таять, то уровень моря по всей Земле поднимется на три метра. Оценивая влияние теплого воздуха на динамику таяния ледника при помощи 34 ультрачувствительных сейсмических датчиков, ученым удалось зафиксировать необычные звуки. Они раздаются на слишком низких для человеческого уха частотах: чтобы различить их, запись была ускорена в 1200 раз. Звучит «пение» ледника примерно так:
Больше всего звуки напоминают саундтрек к фильму ужасов – монотонные, леденящие кровь, низкие завывания. На самом же деле ничего мистического в пугающих звуках нет: гул появляется из-за того, что фирн – промежуточный слой между снегом и глетчерным льдом – постоянно перемещается под действием ветра. При этом тональность гула зависит от силы ветра и температуры воздуха.
Исследования проводились в период с 2014 по 2017 годы. Состояние фирна считается важнейшим показателем стабильности ледника. В настоящее время ученые анализируют собранный материал, а в будущем запись «пения» льда также будет учитываться при сравнении динамики таяния ледников. Посмотрите на подробную карту Антарктиды.
Больше всего звуки напоминают саундтрек к фильму ужасов – монотонные, леденящие кровь, низкие завывания. На самом же деле ничего мистического в пугающих звуках нет: гул появляется из-за того, что фирн – промежуточный слой между снегом и глетчерным льдом – постоянно перемещается под действием ветра. При этом тональность гула зависит от силы ветра и температуры воздуха.
Исследования проводились в период с 2014 по 2017 годы. Состояние фирна считается важнейшим показателем стабильности ледника. В настоящее время ученые анализируют собранный материал, а в будущем запись «пения» льда также будет учитываться при сравнении динамики таяния ледников. Посмотрите на подробную карту Антарктиды.