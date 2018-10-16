В Норвегии под землей нашли погребальную ладью викингов
Последняя находка удивительна во всех отношениях. Курган, когда-то покрывавший древнее захоронение, впоследствии был вспахан, однако многие части судна, включая киль и фрагменты корпуса, сохранились хорошо. По словам одного из археологов института, несмотря на то, что практика хоронить выдающихся воинов вместе с кораблем была у викингов широко распространена, до настоящего времени в Норвегии обнаружены лишь три таких судна, притом все они были откопаны очень давно.
Датировка найденного корабля еще не проведена, однако известно, что соседний погребальный курган Jellhaugen Mound был насыпан 1500 лет назад. По словам руководителя проекта, археолога Ларса Густавсена, с учетом знаний о погребальной культуре викингов можно быть уверенными в том, что корабль не является единичным – скорее всего, в этой местности располагается целое кладбище, на котором покоятся вожди.
Несмотря на весь интерес, который предоставляет для ученых находка, погребенная в земле, раскопки здесь в ближайшее время вестись еще не будут: сначала научная группа планирует детальнее изучить территорию с помощью неинвазивных методов, оценить степень сохранности объектов и составить дальнейший план исследований.
Посмотрите на древний меч, найденный девочкой прямо в озере.
Датировка найденного корабля еще не проведена, однако известно, что соседний погребальный курган Jellhaugen Mound был насыпан 1500 лет назад. По словам руководителя проекта, археолога Ларса Густавсена, с учетом знаний о погребальной культуре викингов можно быть уверенными в том, что корабль не является единичным — скорее всего, в этой местности располагается целое кладбище, на котором покоятся вожди.
Несмотря на весь интерес, который предоставляет для ученых находка, погребенная в земле, раскопки здесь в ближайшее время вестись еще не будут: сначала научная группа планирует детальнее изучить территорию с помощью неинвазивных методов, оценить степень сохранности объектов и составить дальнейший план исследований.
Посмотрите на древний меч, найденный девочкой прямо в озере.