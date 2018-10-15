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В Выборгском замке обнаружили четыре пороховых погреба
Расположенный в Ленинградской области Выборгский замок вскоре будет отреставрирован. Во время подготовки к масштабным работам археологи нашли четыре подземных помещения и любопытные артефакты.
Анастасия Баринова
15 октября 2018 в 17:52
Ученые из Института истории материальной культуры РАН ведут раскопки на Замковом острове в Выборге. Археологические изыскания проводятся в преддверии реставрации объектов культурного наследия. На эту работу было выделено 15 млн рублей в рамках программы «Культура России 2012-2018».
Выборгский замок был основан шведами в 1293 году на небольшом (175 на 120 м) острове в Финском заливе. Расположение оказалось стратегически удачным: крепость столетиями оставалась неприступной. Долгие время замок, как и полагается, был окутан легендами о призраках: первое упоминание о них встречается в скандинавской хронике XIV века.
В наши дни это один из немногих памятников западноевропейского средневекового военного зодчества на территории России. В полевом сезоне 2018 года археологи занялись изучением южного бастиона и крепостного вала. Бастион сохранил элементы, относящиеся к XVI-XIX вв.
Недавно здесь было найдено 4 пороховых погреба: три на южном валу, и один – на крепостном. Они располагаются на глубине от 5 до 8 метров. Еще одной находкой стал кирпич с орнаментом для настольной логической игры «Мельница», похожей на нарды.
По словам заместителя директора Выборгского объединенного музея-заповедника, археолога Александра Смирнова, на настоящий момент это самые значительные открытия в рамках нынешней экспедиции. Чаще всего из-под земли на Замковом острове достают ядра, фрагменты пуль, мушкетов, стрел, предметы кухонной утвари и монеты.
После археологических исследований будет проведена историко-культурная экспертиза: специалисты могут порекомендовать включение подземных помещений Выборгского замка в реестр памятников истории и культуры.
В планах дирекции музея-заповедника – сделать пороховые погреба удобными и безопасными для осмотра, а найденные артефакты переместить в музейные залы.
Узнайте, как устроиться палачом в Выборгский замок.
Выборгский замок был основан шведами в 1293 году на небольшом (175 на 120 м) острове в Финском заливе. Расположение оказалось стратегически удачным: крепость столетиями оставалась неприступной. Долгие время замок, как и полагается, был окутан легендами о призраках: первое упоминание о них встречается в скандинавской хронике XIV века.
В наши дни это один из немногих памятников западноевропейского средневекового военного зодчества на территории России. В полевом сезоне 2018 года археологи занялись изучением южного бастиона и крепостного вала. Бастион сохранил элементы, относящиеся к XVI-XIX вв.
Недавно здесь было найдено 4 пороховых погреба: три на южном валу, и один – на крепостном. Они располагаются на глубине от 5 до 8 метров. Еще одной находкой стал кирпич с орнаментом для настольной логической игры «Мельница», похожей на нарды.
По словам заместителя директора Выборгского объединенного музея-заповедника, археолога Александра Смирнова, на настоящий момент это самые значительные открытия в рамках нынешней экспедиции. Чаще всего из-под земли на Замковом острове достают ядра, фрагменты пуль, мушкетов, стрел, предметы кухонной утвари и монеты.
После археологических исследований будет проведена историко-культурная экспертиза: специалисты могут порекомендовать включение подземных помещений Выборгского замка в реестр памятников истории и культуры.
В планах дирекции музея-заповедника – сделать пороховые погреба удобными и безопасными для осмотра, а найденные артефакты переместить в музейные залы.
Узнайте, как устроиться палачом в Выборгский замок.