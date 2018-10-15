На детском кладбище в Италии найдено жуткое захоронение
На руках и ногах самой старшей покойной, трехлетней девочки, были помещены камни – это делалось для того, чтобы мертвец не восстал из гроба. Несмотря на десятилетия исследований, ученые так и не знают, почему эта земля была отведена детям: о подобной практике в позднюю римскую эпоху ничего не известно. Большинство тел было похоронено в течение короткого периода и содержит следы простейшего паразита Plasmodium falciparum, возбудителя малярии. Это наводит на мысль об эпидемии и совпадает с историческими данными – в то время в Умбрии малярия уносила тысячи жизней.
Однако это не объясняет погребение малышей, ставших жертвами абортов, а также наличие собачьих костей и когтей ворона. Напротив, именно они наталкивают на другую версию: ритуальные погребения и жертвоприношения. В пользу этого также говорит отсутствие какой-либо христианской символики. Таким образом, некоторые специалисты склоняются к тому, что захоронение связано с культом Гекаты – богини колдовства и преисподней. В ее честь в жертву приносились собаки, и, кроме того, высшим подношением считалась жизнь, намеренно прерванная до срока. И если эта гипотеза верна – она иллюстрирует ограниченное распространение христианства по этому региону и практику апотропеической магии, призванной отпугивать злых духов.
Новое открытие на детском кладбище не дает ожидаемых ответов, но ставит новые вопросы. Итальянские археологи обнаружили здесь останки 10-летнего ребенка, чей пол пока остается неизвестным. Он сразу же получил прозвище «Луньянский вампир»: между его челюстями после смерти был вставлен камень. На основе анализа ДНК и состояния зубов ребенка специалисты выявили у него следы малярийного паразита. Таким образом, камень во рту при погребении объясняется не боязнью превращения ребенка в кровососущего демона, а надеждой на то, что этот ритуал помешает опустошившей коммуны болезни выбраться из-под земли.
«Изучать различные захоронения важно потому, что эти исследования открывают для нас окно в древнее сознание, – говорит биоархеолог Джордан Уилсон из университета Аризоны. – У нас в биоархеологии часто говорят: "Мертвые не хоронят себя". Можно многое сказать о суевериях и обычаях народа по тому, как они обращаются с мертвецами».
Ученые напоминают об аналогичных ритуалах, практиковавшихся в Европе: в частности, в 2009 году было найдено тело пожилой женщины из XVI века, также имевшей камень во рту. Ее прозвали «Вампиром Венеции». А в Англии недавно был обнаружен похороненный не позднее IV века мужчина с камнем, заменяющим вырванный язык. И даже если в Луньяно люди верили, что десятилетний ребенок был вампиром и не должен восстать из могилы – это не объясняет, почему он похоронен рядом с малышами. «Это аномалия на кладбище, которое ненормально само по себе», – говорят ученые. Узнайте, как древние греки защищали себя от живых мертвецов.
Новое открытие на детском кладбище не дает ожидаемых ответов, но ставит новые вопросы. Итальянские археологи обнаружили здесь останки 10-летнего ребенка, чей пол пока остается неизвестным. Он сразу же получил прозвище «Луньянский вампир»: между его челюстями после смерти был вставлен камень. На основе анализа ДНК и состояния зубов ребенка специалисты выявили у него следы малярийного паразита. Таким образом, камень во рту при погребении объясняется не боязнью превращения ребенка в кровососущего демона, а надеждой на то, что этот ритуал помешает опустошившей коммуны болезни выбраться из-под земли.
«Изучать различные захоронения важно потому, что эти исследования открывают для нас окно в древнее сознание, — говорит биоархеолог Джордан Уилсон из университета Аризоны. — У нас в биоархеологии часто говорят: «Мертвые не хоронят себя». Можно многое сказать о суевериях и обычаях народа по тому, как они обращаются с мертвецами».
Ученые напоминают об аналогичных ритуалах, практиковавшихся в Европе: в частности, в 2009 году было найдено тело пожилой женщины из XVI века, также имевшей камень во рту. Ее прозвали «Вампиром Венеции». А в Англии недавно был обнаружен похороненный не позднее IV века мужчина с камнем, заменяющим вырванный язык. И даже если в Луньяно люди верили, что десятилетний ребенок был вампиром и не должен восстать из могилы — это не объясняет, почему он похоронен рядом с малышами. «Это аномалия на кладбище, которое ненормально само по себе», — говорят ученые. Узнайте, как древние греки защищали себя от живых мертвецов.