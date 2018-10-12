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Старше тираннозавров: в янтаре нашли улитку возрастом 99 млн лет!
До наших дней дошло немало фрагментов доисторических животных, застывших в окаменевшей смоле, но улитка в куске янтаря — редкая и ценная находка.
Анастасия Баринова
12 октября 2018 в 17:40
Мягкие ткани доисторических живых организмов не выдерживают испытания веками – и потому так ценны экземпляры, найденные в янтаре.
Учёные изучили уникальную окаменелость, купленную у коллекционера в 2016 году: в куске бирманского янтаря возрастом 99 миллионов лет была заключена улитка. Возраст находки определяли радиоизотопным анализом и биостратиграфическими методами (по аммонитам и пыльце).
Это брюхоногое – самое древнее из всех, найденных в янтаре, и оно великолепно сохранилось: хорошо видны мягкие ткани и щупальце-рог. Очевидно, это совсем молодая особь: размеры раковины – всего 4,88 мм. Кстати, в том же кусочке янтаря находилась другая улитка, но сохранилась она намного хуже.
Моллюск попал в «ловушку» еще живым и пытался из нее сбежать: тело застыло в вытянутом и искаженном положении, а вокруг головы образовался пузырь воздуха. По другой версии, застрявшую в западне улитку поймал хищник – но не стал есть: «Кому понравится смола в еде!» – поясняют учёные. Все ткани идеально законсервировались, однако тот факт, что улитка погибла в юном возрасте, не позволяет точно определить вид.
Тем не менее, по крышечке раковины – оперкулуму и ряду других признаков специалисты отнесли животное к семейству Cyclophoridae. Оно насчитывает около 800 видов, которые и теперь встречаются в тропиках и субтропиках.
Посмотрите на другие открытия, ставшие возможными благодаря бирманскому янтарю.
Учёные изучили уникальную окаменелость, купленную у коллекционера в 2016 году: в куске бирманского янтаря возрастом 99 миллионов лет была заключена улитка. Возраст находки определяли радиоизотопным анализом и биостратиграфическими методами (по аммонитам и пыльце).
Это брюхоногое – самое древнее из всех, найденных в янтаре, и оно великолепно сохранилось: хорошо видны мягкие ткани и щупальце-рог. Очевидно, это совсем молодая особь: размеры раковины – всего 4,88 мм. Кстати, в том же кусочке янтаря находилась другая улитка, но сохранилась она намного хуже.
Моллюск попал в «ловушку» еще живым и пытался из нее сбежать: тело застыло в вытянутом и искаженном положении, а вокруг головы образовался пузырь воздуха. По другой версии, застрявшую в западне улитку поймал хищник – но не стал есть: «Кому понравится смола в еде!» – поясняют учёные. Все ткани идеально законсервировались, однако тот факт, что улитка погибла в юном возрасте, не позволяет точно определить вид.
Тем не менее, по крышечке раковины – оперкулуму и ряду других признаков специалисты отнесли животное к семейству Cyclophoridae. Оно насчитывает около 800 видов, которые и теперь встречаются в тропиках и субтропиках.
Посмотрите на другие открытия, ставшие возможными благодаря бирманскому янтарю.