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Чернобыль станет источником экологически чистой энергии
В ста метрах от гигантского саркофага, внутри которого изолированы остатки Чернобыльской ядерной электростанции, создан парк солнечной энергии мощностью в один мегаватт.
10 октября 2018 в 13:38
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Крупнейшая в Советском Союзе Чернобыльская атомная электростанция обеспечивала существенную часть электроэнергии для всей страны. После того, как в 1986 году один из реакторов взорвался, радиоактивное загрязнение распространилось не только внутри Украины, России и Белоруссии, но достигло и мест за тысячи километров от места аварии. До настоящего времени из-за своей опасности близлежащие к Чернобылю и Припяти территории оставались практически невостребованными: в зону отчуждения лишь водят экскурсии, а также здесь был открыт отель.
Ситуацию в корне изменила компания Solar Chernobyl. Ее генеральный директор считает, что земля, испорченная человеческой деятельностью, должна снова служить человеку. «Реальность состоит в том, что эти большие территории будут оставаться заброшенными для многих поколений. Может, даже миллион лет. И при этом другие земли, которые могут быть пастбищами или полями, превращать в место размещения солнечных панелей? Это же неразумно»,– говорит он.
В 2015 году компания арендовала 1,6 гектара земли всего за 450 долларов в месяц. Работы по строительству первой солнечной электростанции начались в октябре 2017 года: были установлены 3762 солнечных модуля, построены и оборудованы трансформаторные подстанции, создана система физической защиты конструкций. Церемония открытия станции состоялась 5 октября 2018 года.
Пилотный проект рассчитан на суммарную присоединенную мощность в 1200 МВт: этого должно хватить для того, чтобы обеспечить энергией около 200 тысяч домохозяйств. В дальнейшем компания планирует увеличить мощности еще на 99 МВт. Это первая в мире АЭС, на площадке которой генерируется альтернативная энергия. Посмотрите, что еще происходит в Чернобыльской зоне отчуждения.
Ситуацию в корне изменила компания Solar Chernobyl. Ее генеральный директор считает, что земля, испорченная человеческой деятельностью, должна снова служить человеку. «Реальность состоит в том, что эти большие территории будут оставаться заброшенными для многих поколений. Может, даже миллион лет. И при этом другие земли, которые могут быть пастбищами или полями, превращать в место размещения солнечных панелей? Это же неразумно»,– говорит он.
В 2015 году компания арендовала 1,6 гектара земли всего за 450 долларов в месяц. Работы по строительству первой солнечной электростанции начались в октябре 2017 года: были установлены 3762 солнечных модуля, построены и оборудованы трансформаторные подстанции, создана система физической защиты конструкций. Церемония открытия станции состоялась 5 октября 2018 года.
Пилотный проект рассчитан на суммарную присоединенную мощность в 1200 МВт: этого должно хватить для того, чтобы обеспечить энергией около 200 тысяч домохозяйств. В дальнейшем компания планирует увеличить мощности еще на 99 МВт. Это первая в мире АЭС, на площадке которой генерируется альтернативная энергия. Посмотрите, что еще происходит в Чернобыльской зоне отчуждения.