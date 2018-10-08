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Что будет, если дрон столкнётся с крылом самолета: видео
Наглядное доказательство того, как квадрокоптер может повредить воздушное судно.
Анастасия Баринова
8 октября 2018 в 18:38
Первый в Северной Америке документально зафиксированный случай столкновения дрона с пассажирским самолётом произошел осенью прошлого года в 4,8 км от аэропорта Квебека. К счастью, от удара не пострадали ни иллюминаторы, ни двигатели. Пилотам удалось посадить воздушное судно; ни один из восеми человек на борту не пострадал.
Сейчас в США ежемесячно регистрируется около 250 сообщений пилотов об опасном сближении с дронами при посадке и взлете. При этом с каждым годом количество беспилотников в воздухе растет: их используют для научных наблюдений и любительской съемки, их запускают в мегаполисах и пригородах (порой – слишком близко к аэропортам). Между тем, по оценкам FAA и ASSURE, беспилотные летательные аппараты при столкновении с воздушным судном наносят больший ущерб, чем птицы.
Очередной эксперимент провели ученые из Огайо. Дрон DJI Phantom 4 был направлен на скорости 383 километра в час (это нормальная скорость для аппаратов малой авиации) к крылу одномоторного самолета. Дрон пробил крыло и вошел в него целиком, повредив несущие элементы и трубопровод.
Ученые поясняют, что в реальной ситуации такое повреждение не обязательно привело бы к падению самолёта, но если бы скорость беспилотника была выше, он мог бы стать причиной крушения.
Посмотрите, как с помощью дрона спасают людей.
Сейчас в США ежемесячно регистрируется около 250 сообщений пилотов об опасном сближении с дронами при посадке и взлете. При этом с каждым годом количество беспилотников в воздухе растет: их используют для научных наблюдений и любительской съемки, их запускают в мегаполисах и пригородах (порой – слишком близко к аэропортам). Между тем, по оценкам FAA и ASSURE, беспилотные летательные аппараты при столкновении с воздушным судном наносят больший ущерб, чем птицы.
Очередной эксперимент провели ученые из Огайо. Дрон DJI Phantom 4 был направлен на скорости 383 километра в час (это нормальная скорость для аппаратов малой авиации) к крылу одномоторного самолета. Дрон пробил крыло и вошел в него целиком, повредив несущие элементы и трубопровод.
Ученые поясняют, что в реальной ситуации такое повреждение не обязательно привело бы к падению самолёта, но если бы скорость беспилотника была выше, он мог бы стать причиной крушения.
Посмотрите, как с помощью дрона спасают людей.