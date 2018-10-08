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Внутри урагана «Мария»: удивительное 3D-видео от NASA и JAXA
В прошлом году ураган «Мария» пронесся по Карибскому региону, нанеся ему огромный урон. Продолжая изучать это явление, ученые создали видео, показывающее формирование урагана изнутри.
Анастасия Баринова
8 октября 2018 в 15:23
За два дня до того, как ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико, спутник NASA/JAXA Global Precipitation Measurement Core Observatory получил его трехмерное изображение.
Спутник оснащен радаром, измеряющим количество атмосферной влаги в жидком и замороженном состоянии. Объединив все данные, ученые представили 3D-визуализацию процессов внутри урагана, позволивших всего за сутки усилиться с первой категории до пятой по шкале ураганов Саффира – Симпсона.
Яркие точки осадков означают количество влаги в воздухе: зеленым и желтым отмечены низкие уровни, красным и фиолетовым — высокие. У вершины урагана холоднее: синие и фиолетовые точки обозначают замёрзшие осадки разного размера и плотности. Цветные пятна на поверхности планеты показывают, сколько влаги достигло поверхности.
Спустя полторы минуты после начала видео (на 1:29) точки превращаются в числа, которые обозначают количество выпавших осадков в миллиметрах в час: приблизительно от 0,5 мм/ч до 150 мм/ч. Этот же параметр в виде эллипсоидов иллюстрирует явление с другой стороны: обильные осадки – красные или фиолетовые, низкие — сферические зеленые или желтые, а для снегопада выбран спектр от фиолетового до синего.
Помимо того, спутник оценивает распространение мелких частиц осадков по всему циклону, рассчитывая их размер. Крупные капли визуализированы в темно-синем цвете, маленькие окрашены в светло-голубой и белый.
Анализируя совокупность этих данных, ученые могут точнее предсказать направление урагана и его динамику.
Посмотрите, как рождались ураганы 2017 года.
Спутник оснащен радаром, измеряющим количество атмосферной влаги в жидком и замороженном состоянии. Объединив все данные, ученые представили 3D-визуализацию процессов внутри урагана, позволивших всего за сутки усилиться с первой категории до пятой по шкале ураганов Саффира – Симпсона.
Яркие точки осадков означают количество влаги в воздухе: зеленым и желтым отмечены низкие уровни, красным и фиолетовым — высокие. У вершины урагана холоднее: синие и фиолетовые точки обозначают замёрзшие осадки разного размера и плотности. Цветные пятна на поверхности планеты показывают, сколько влаги достигло поверхности.
Спустя полторы минуты после начала видео (на 1:29) точки превращаются в числа, которые обозначают количество выпавших осадков в миллиметрах в час: приблизительно от 0,5 мм/ч до 150 мм/ч. Этот же параметр в виде эллипсоидов иллюстрирует явление с другой стороны: обильные осадки – красные или фиолетовые, низкие — сферические зеленые или желтые, а для снегопада выбран спектр от фиолетового до синего.
Помимо того, спутник оценивает распространение мелких частиц осадков по всему циклону, рассчитывая их размер. Крупные капли визуализированы в темно-синем цвете, маленькие окрашены в светло-голубой и белый.
Анализируя совокупность этих данных, ученые могут точнее предсказать направление урагана и его динамику.
Посмотрите, как рождались ураганы 2017 года.