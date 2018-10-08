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Дверь сарая в США годами подпирал метеорит стоимостью $100 000
Житель штата Мичиган обратился в местный университет для оценки метеорита, который хранился у него 30 лет. Результат экспертизы превзошел все ожидания.
Анастасия Баринова
8 октября 2018 в 13:45
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Геолог Мона Сирбеску (Mona Sirbescu) из Центрального Мичиганского университета на протяжении двух десятков лет получает предложения изучить метеориты, найденные жителями штата. В большинстве случаев «открытия» не представляют научного интереса. Не питая особых надежд, Мона отозвалась и на запрос Дэвида Мазурека (David Mazurek) из города Гранд-Рапидс, но этот раз всё сложилось иначе.
Ученый сразу же увидела, что перед ней не обычный камень. «Это самый ценный (во всех смыслах) образец из всех, что я держала в руках за свою жизнь», – рассказала она впоследствии. Она изучила находку под рентгеновскими лучами, а также отделила от неё фрагмент, отполировала и отправила его в лабораторию Смитсоновского института. Анализ показал, что это действительно метеорит, состоящий на 88% из железа, и на 12% из никеля.
Этот космический объект массой 10,4 кг – в числе 11 крупнейших, когда-либо падавших на территории штата. Его дальнейшие исследования могут выявить дополнительные редкие элементы, что поможет больше узнать о строении космических тел.
Метеорит имеет интересную историю. По словам Мазурека, в 1988 году он купил ферму в деревне Эдмор. Бывший владелец при продаже рассказал, что на заднем дворе в 30-е годы с огромным грохотом упал метеорит. Он вместе с отцом его выкопал и оставил, чтобы подпирать дверь сарая.
Новый хозяин фермы впоследствии переехал в Гранд-Рапидс, взяв с собою все имущество, включая небесное тело. На новом месте он тоже использовал 10-килограммовый камень в качестве подпорки для двери. Но услышав о том, как люди зарабатывают на найденных метеоритах, он решил узнать, сколько стоит его образец. По мнению ученых, ценная находка может быть продана за 100 тысяч долларов (примерно 6,6 миллиона рублей).
Среди потенциальных покупателей «Эдморского метеорита» – Смитсоновсткий институт и университет штата Мэн (кстати, его владелица-коллекционер тоже заинтересовалась находкой). Мазурек, со своей стороны, обещает пожертвовать 10% от вырученной суммы университету своего штата. Посмотрите на падение огромного метеорита в Австралии.
Ученый сразу же увидела, что перед ней не обычный камень. «Это самый ценный (во всех смыслах) образец из всех, что я держала в руках за свою жизнь», – рассказала она впоследствии. Она изучила находку под рентгеновскими лучами, а также отделила от неё фрагмент, отполировала и отправила его в лабораторию Смитсоновского института. Анализ показал, что это действительно метеорит, состоящий на 88% из железа, и на 12% из никеля.
Этот космический объект массой 10,4 кг – в числе 11 крупнейших, когда-либо падавших на территории штата. Его дальнейшие исследования могут выявить дополнительные редкие элементы, что поможет больше узнать о строении космических тел.
Метеорит имеет интересную историю. По словам Мазурека, в 1988 году он купил ферму в деревне Эдмор. Бывший владелец при продаже рассказал, что на заднем дворе в 30-е годы с огромным грохотом упал метеорит. Он вместе с отцом его выкопал и оставил, чтобы подпирать дверь сарая.
Новый хозяин фермы впоследствии переехал в Гранд-Рапидс, взяв с собою все имущество, включая небесное тело. На новом месте он тоже использовал 10-килограммовый камень в качестве подпорки для двери. Но услышав о том, как люди зарабатывают на найденных метеоритах, он решил узнать, сколько стоит его образец. По мнению ученых, ценная находка может быть продана за 100 тысяч долларов (примерно 6,6 миллиона рублей).
Среди потенциальных покупателей «Эдморского метеорита» – Смитсоновсткий институт и университет штата Мэн (кстати, его владелица-коллекционер тоже заинтересовалась находкой). Мазурек, со своей стороны, обещает пожертвовать 10% от вырученной суммы университету своего штата. Посмотрите на падение огромного метеорита в Австралии.